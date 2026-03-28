Η Καλαμάτα έβαλε φοβερό γκολ στον τελικό του Super Cup με σκόρερ τον Τσέλιο και ο Γηραίος είχε ασύλληπτη χαμένη ευκαιρία.

Η Καλαμάτα ήταν η ομάδα που βρήκε γκολ στον τελικό του Super Cup της Super League 2 με τον Ηρακλή. Ήταν η φάση με κλέψιμο ψηλά στο κέντρο από τον Κατάλντι και πάσα του Μάντζη προς τον Τσέλιο που με σουτάρα έκανε το 1-0 στο 50ό λεπτό και φυσικά υπήρξε το ανάλογο... πάρτι στις εξέδρες των φίλων της Μαύρης Θύελλας. Από την άλλη ο Ηρακλής στο 53' είχε με τον Μάναλη τεράστια χαμένη φάση για γκολ (σε στιγμή που ίσως να ήταν οφσάιντ) που βρέθηκε σε σημείο όπου δεν ήταν ο αντίπαλος γκολκίπερ αλλά με το στήθος του έστειλε την μπάλα έξω.