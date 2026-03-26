Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε το διαζύγιο με τον τεχνικό Κωνσταντίνο Γεωργιάδη.

Η Νίκη Βόλου δεν πέτυχε τον μεγάλο της στόχο, την άνοδο στη Super League κι έτσι ο τεχνικός Κωνσταντίνος Γεωργιάδης δεν θα παραμείνει στον πάγκο.

Η ΠΑΕ ανακοίνωσε σήμερα το διαζύγιο: «Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, καθώς και με τον άμεσο συνεργάτη του, Πάρη Λεωνιδάκη.

Τους ευχαριστούμε για την προσφορά τους στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην ζωή και την καριέρα τους.

Παράλληλα, γνωστοποιούμε πως χρέη υπηρεσιακού προπονητή, για το επόμενο χρονικό διάστημα προπονήσεων της ομάδας, θα αναλάβει ο Κώστας Γρηγοριάδης, ενώ στα πόστα τους θα παραμείνουν οι Γιώργος Σβύνος (γυμναστής φυσικής κατάστασης) και Μανώλης Αποστολίδης (προπονητής τερματοφυλάκων)».



