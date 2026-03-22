Οι οπαδοί του Ηρακλή στη φιέστα με την Αναγέννηση Καρδίτσας έστειλαν δεκάδες μηνύματα.

Οι οπαδοί του Ηρακλή συχνά προκαλούν εντύπωση με τα ευρηματικά πανό τους.

Πρόσφατα έκλεψαν την παράσταση στο μπάσκετ με το πανό «ερχόμαστε σε λίγο», αφού ήταν αρκετοί από τους οργανωμένους στον αγώνα του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Στη φιέστα με την Αναγέννηση Καρδίτσας στάθηκαν στην παροιμία για το πέσιμο και το χ...

Τόνισαν επίσης ότι «ΔΕΘ έλουμε δημοψήφισμα» και είχαν πανό για την «φουκαριάρα την πόλη».

