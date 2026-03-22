Ο αήττητος Ηρακλής νίκησε στο ματς - φιέστα με την Αναγέννηση Καρδίτσας με 3-1 και έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 με τρίποντο. Η 2η Νίκη Βόλου επικράτησε του Αστέρα Β' AKTOR με 3-0.

Ο Ηρακλής έκλεισε τη χρονιά του στη Super League 2 με τρίποντο και αήττητος. Oι πρωταθλητές στο ματς - φιέστα με «καελσμένη» τη Νίκη Βόλου πήραν τη νίκη με 3-1, πριν την απονομή του τροπαίου και των μεταλλίων για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Γηραίος θα κλείσει τη χρονιά του με το Super Cup του ερχόμενου Σαββάτου κόντρα στην Καλαμάτα.

Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη άνοιξε το κσορ στο 12ο λεπτό, με άπιαστο βολέ του Ντέλετιτς έπειτα από ωραία ενέργεια και ασίστ του Τσιντώνη. Η Αναγέννηση Καρδίτσας ισοφάρισε στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους. Στο 45+3' ο Λεωνιδόπουλος νίκησε τον Στουρνάρα με άψογο σουτ με το αριστερό.

Ο Ηρακλής επίεσε στο δεύτερο μέρος για να ανακτήσει το προβάδισμα και το κατάφερε στο 84ο λεπτό με τη γυριστή κεφαλιά του Ντουρμισάι. Στο 90+1' ο Γηραιός έβαλε και το... κερασάκι στην τούρτα, καθώς «χτύπησε»στην αντεπίθεση και ο Ντέλετιτς με διπλή προσπάθεια νίκησε τον Μπαλωμένο και με το δεύτερο προσωπικό του γκολ διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Ηρακλής (Πετράκης): Στουρνάρας, Βιτλής, Ντέλετις, Μάναλης (75′ Κούστα), Εραμούσπε, Κράινζ (85′ Χάμοντ), Τσάκλα, Κάτσικας (75′ λ.τ Ουές), Κυνηγόπουλος (65′ Ντουρμισάι), Τσιντώνης (65′ Τζίμας), Φοφανά.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Σπανός): Μπαλωμένος, Λεωνιδόπουλος (46′ Μπαλτάς), Μουστακόπουλος, Βλαχομήτρος (58′ Μπάλλας), Πολέτο, Γκόλιας, Νοικοκυράκης (78′ Νινίκας), Σοΐρι (22′ λ.τ Να’α), Ανδρέου, Κάσσος, Καρίμ (78′ Μπακαγιόκο).

Νίκη Βόλου - Αστέρας Β' AKTOR 3-0

Η 2η ομάδα τoυ Ομίλου Νίκη Βόλου έκλεισε τη σεζόν του με νίκη. Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη νίκησε τον 4ο Αστέρα Β' AKTOR στο «Παντελής Μαγουλάς» με 3-0.

Η Νίκη Βόλου μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε μόλις στο 3ο λεπτό, με το εξαιρετικό βολέ του Έππα από το ύψος της περιοχής. Οι γηπεδούχοι είχαν μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο γκολ στο 5ο λεπτό, όταν ο Στοΐλκοβιτς αστόχησε εξ επαφής έπειτα από γύρισμα του Λουκίνα.

Ο Αστέρας Β' AKTOR είχε καλή στιγμή αν ισοφαρίσει στο 9ο λεπτό, όταν ο Τσέλιος απέκρουσε με δυσκολία το δυνατό σουτ του Μεντιέτα, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε με τη δεύτερη ομάδα, όντας εκτός πλάνων του Γιώργου Αντωνόπουλου. Στο 14ο λεπτό ο Φερνάντεθ έπιασε δυνατό σουτ και η μπάλα πέρασε δίπλα από το «παραθυράκι» των γηπεδούχων.

Στο 21ο λεπτό ο Aρίας έκανε παράλληλο γύρισμα, ο Λουκίνας βρήκε... αέρα και στη συνέχεια ο Φερνάντεθ σούταρε άστοχα. Οι Βολιώτες πίεσαν και βρήκαν δεύτερο γκολ στο 40ο λεπτό, όταν ο αρχισκόρερ της Super League 2, Γιάννης Λουκίνας πάτησε περιοχή και με συρτό τελείωμα έκανε το 2-0.

Στο δεύτερο μισό ο ρυθμός έπεσε αισθητά και οι δυο ομάδες έκαναν αλλαγές. Οι γηπέδουχοι βρήκαν και τρίτο γκολ στο 84ο λεπτό με κεφαλιά του Πέτρου Γιακουμάκη έπειτα από σέντρα του Αρίας.

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Τσέλιος, Αρίας, Μπαξεβάνος, Τζανετόπουλος, Ντιαλόσι (82′ Γκαντέλιο), Σίλβα, Έππας, Στοΐλκοβιτς (60′ Γιακουμάκης), Πέττας (76′ Σαλαμούρας), Λουκίνας (76′ Τζιώρας), Φερνάντες (76′ Κιβρακίδης).

Αστέρας Β' AKTOR (Βεργέτης): Αρχοντακάκης (60′ Κριαράς), Τερεζίου, Ρέτσος, Γρομητσάρης, Φρόκου (60′ Βαντάκα), Κάλλα, Μεντιέτα, Φερνάντεθ (60′ Τουρούκης), Συνολάκης (46′ Καλαντζή), Γιακουμάκης (64′ Κεδίκογλου), Φρίμπονγκ.

