Πριν το ματς - φιέστα με την Αναγέννηση Καρδίτας ο Ηρακλής τίμησε τον «στρατιώτη» της ομάδας Ιεροκλή Στολτίδη και την οικογένεια του Παύλου Μυροφορίδη.

Ημέρα γιορτής για την «οικογένεια» του Ηρακλή. Ο Γηραιός εδώ και λίγες εβδομάδες έχει επιστρέψει στη... φυσική του θέση και μετά το ματς - φιέστα με την Αναγέννηση Καρδίτσας θα γίνει η απονομή του τροπαίου και των μεταλλίων της Super League 2.

Πριν το παιχνίδι στο Καυτανζόγλειο οι Θεσσαλονικείς τίμησαν δύο ανθρώπους με σημαντική προσφορά στο κλαμπ. Ο Ηρακλής μέσω του Team Manager του κλαμπ, Γιώργου Δεληζήση βράβευσε τον «στρατιώτη» της ομάδας, Ιεροκλή Στολτίδη, όπως και την οικογένεια του Παύλου Μυροφορίδη, ως φόρο τιμής στον άλλοτε τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Παύλο Μυροφορίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2023, σε ηλικία 43 ετών.

Ο Στολτίδης είναι assistant manager των Θεσσαλονικιών και μέσα στη σεζόν κλήθηκε αρκετές φορές να αναλάβει ως υπηρεσιακός τεχνικός, κατά τις αρκετές αλλαγές προπονητών που έγιναν μέσα στη σεζόν.

Από την πλευρά του ο Μυροφορίδης είχε «υπηρετήσει» τον Γηραιό τόσο τη σεζόν 2014-15, όσο και το 2018 (Αύγουστο με Νοέμβριο), ενώ τελευταία ομάδα που δούλεψε ήταν η Αναγέννηση Καρδίτσας.

Οι Θεσσαλοί από την πλευρά τους τίμησαν τη μνήμη του Μυροφορίδη, καθώς έδωσαν στην οικογένεια του μια φανέλα που έγραφε: «Για πάντα στις καρδιές μας».