Καλαμάτα: Πανζουρλισμός με την κούπα μετά από 26 χρόνια προσμονής!
Ο κόσμος της Καλαμάτας δεν μπορούσε να περιμένει άλλο και δικαιολογημένα έκανε... χαμό με την κούπα! ΚΑΛΑΜΑΤΑ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Δαλαταριώφ, Ράπτης, Σανιδάς, Κόλλιας.
Ο κόσμος της ομάδα της Καλαμάτας έστησε την δική του γιορτή για την κούπα της ομάδας. Αφού έγιναν οι βραβεύσεις και όλοι πήραν το μετάλλιά τους, ο αρχηγός Γιώργος Παυλίδης με το μωρό του στην αγκαλιά σήκωσε την πολυπόθητη κούπα! Επικράτησε πραγματικά τρέλα με τον κόσμο να φωνάζει και να τραγουδά για τη Μαύρη Θύελλα και τις ιστορικές αυτές στιγμές!
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.