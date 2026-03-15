Ο κόσμος της Καλαμάτας δεν μπορούσε να περιμένει άλλο και δικαιολογημένα έκανε... χαμό με την κούπα! ΚΑΛΑΜΑΤΑ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Δαλαταριώφ, Ράπτης, Σανιδάς, Κόλλιας.

Ο κόσμος της ομάδα της Καλαμάτας έστησε την δική του γιορτή για την κούπα της ομάδας. Αφού έγιναν οι βραβεύσεις και όλοι πήραν το μετάλλιά τους, ο αρχηγός Γιώργος Παυλίδης με το μωρό του στην αγκαλιά σήκωσε την πολυπόθητη κούπα! Επικράτησε πραγματικά τρέλα με τον κόσμο να φωνάζει και να τραγουδά για τη Μαύρη Θύελλα και τις ιστορικές αυτές στιγμές!