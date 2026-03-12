Η Καλαμάτα ανακοίνωσε το πρόγραμμα της φιέστας για την... πολυπόθητη άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, έπειτα από 26 χρόνια.

Η Καλαμάτα πέτυχε τον μεγάλο στόχο της, καθώς κατέκτησε το πρωτάθλημα του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 και πανηγύρισε την άνοδο στη Stoiximan Super League, κάνοντας την επιστροφή της στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου ύστερα από 26 χρόνια.

Η Μαύρη Θύελλα θα γιορτάσει το μεγάλο της επίτευγμα στη φιέστα της ερχόμενης Κυριακής (15/3, 15:00), με «καλεσμένο» τον Ολυμπιακό Β'. Οι Μεσσήνιοι προανήγγειλαν εκπλήξεις μετά το ματς.

Η απονομή από τον πρόεδρο της Super League 2, Πέτρο Μαρτσούκο, θα γίνει μετά τις 17:00 και στη συνέχεια η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη θα κάνει τον γύρο της πόλης με ανοιχτό πούλμαν. Οι εορτασμοί θα κορυφοθούν στην κεντρική πλατεία, όπου από τις 20:00 θα στηθεί το μεγάλο πάρτι ανόδου.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας

«Η Μαύρη Θύελλα την Κυριακή γιορτάζει! Μαζί της και όλη η πόλη!

Οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 13:00 και για αυτό παρακαλείσθε για την έγκαιρη προσέλευση, με σκοπό την αποφυγή του συνωστισμού. Πριν τη σέντρα, στο ημίχρονο και αμέσως μετά το τέλος παιχνιδιού θα υπάρξουν εκπλήξεις!

Μετά τις 17:00 θα διεξαχθεί η απονομή των μεταλλίων και του τροπαίου, από τον πρόεδρο της Super League 2, Πέτρο Μαρτσούκο. Η ομάδα μας στη συνέχεια θα κάνει τον γύρο της πόλης με ανοιχτό πούλμαν, το οποίο θα ακολουθεί ο κόσμος.

Το πάρτι όμως δεν σταματά εκεί! Από τις 20:00 και έπειτα θα συνεχιστεί στην πλατεία με συναυλία και ομιλίες των παρευρισκόμενων. Να είστε όλοι εκεί σας περιμένουμε! Όλοι μαζί να γιορτάσουμε την άνοδο της Μαύρης Θύελλας!».