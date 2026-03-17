Καλαμάτα: «Διαψεύδουμε κάθε σενάριο για τον σχεδιασμό για τη νέα σεζόν»
Η Καλαμάτα πανηγύρισε την Κυριακή την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία με τη «Μαύρη Θύελλα» να διαψεύδει με ανακοίνωσή της τα όσα μπορεί να ακούγονται σχετικά με τον σχεδιασμό ενόψει της επόμενης σεζόν.
Η ανακοίνωση της Καλαμάτας:
«Η ΠΑΕ Καλαμάτα διαψεύδει κατηγορηματικά κάθε σενάριο που αφορά τον σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα σεζόν.
Μόλις πριν από λίγες ώρες, πανηγυρίσαμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της πολυπόθητης ανόδου, ενώ η τρέχουσα σεζόν δεν έχει καν ολοκληρωθεί!
Τα όσα γράφονται και προκύπτουν μέσω του Τύπου είναι αναληθή και δεν βασίζονται στην πραγματικότητα».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.