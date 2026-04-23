Ο Βαγγέλης Μόρας βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη λίστα του Πανιωνίου για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Ο Πανιώνιος βρίσκεται εδώ και εβδομάδες σε διαδικασία αναζήτησης του προπονητή που θα διαδεχτεί τον Παύλο Δερμιτζάκη στην τεχνική ηγεσία με στόχο να φτιάξει ομάδα που θα «χτυπήσει» την άνοδο στη Stoiximan Super League, όπως ήταν το πλάνο τριετίας του κλαμπ. Η περίπτωση που φαίνεται να έχει ξεχωρίσει είναι αυτή του Βαγγέλη Μόρα.

Ο 44χρονος κόουτς αποτελεί λύση με φιλοδοξίες και προοπτική, ενώ παράλληλα πρόκειται για άνθρωπο του ποδοσφαίρου με μεγάλη προσωπικότητα και παραστάσεις από μεγάλο επίπεδο σε Ελλάδα και Ιταλία, έχοντας υπάρξει μεταξύ άλλων παίκτης της ΑΕΚ, της Μπολόνια και της Ελλάς Βερόνα.

Από το καλοκαίρι του 2024 ήταν στον πάγκο της Εθνικής Νέων, στην οποία είχε απόλυτα θετική παρουσία και την οδήγησε στο Elite Round. Μετά από δυο χρόνια είναι και πάλι έτοιμος να επιστρέψει σε πάγκο κλαμπ και είναι πιθανό ο Πανιώνιος να είναι η ομάδα που θα του δώσει αυτήν την ευκαιρία.

Αξιοσημείωτο πως ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Κώστας Ρούπτσος, στην πρόσφατη παρουσίαση της ερχόμενης σεζόν ανέφερε για το προφίλ του προπονητή που θέλει στον Ιστορικό ότι θα πρέπει να «δημιουργήσει ομάδα κυρίαρχη, που θα παίζει με υψηλή ένταση, ψυχισμό και πάθος για τη νίκη».