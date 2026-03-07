Πανιώνιος-Καλαμάτα: Ο Κολοβός χτύπησε αντίπαλο και είδε την κόκκινη κάρτα

Με δέκα έμεινε ο Πανιώνιος στο ντέρμπι με την Καλαμάτα, μετά την αποβολή του Δημήτρη Κολοβού στο 19'.

Δεν ξεκίνησε καλά το ντέρμπι του Πανιωνίου με την Καλαμάτα, αφού ο Ιστορικός έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 19ο λεπτό, μετά την αποβολή του Δημήτρη Κολοβού.

Πιο συγκεκριμένα, στο μεγάλο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής των playoffs της Super League 2 επικράτησε χάος στον αγωνιστικό χώρο, με τον Βεργέτη να βγάζει κάρτες προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Στην αρχή, ο Κολοβός είδε κίτρινη για αψιμαχία μετά από φάουλ στον Στρούγγη. Όμως, στη συνέχεια της φάσης άναψαν τα αίματα, ο ρέφερι τον απέβαλε αφού αντάλλαξε κάποια... γαλλίκα και για χτύπημα στον Μάντζη , με αποτέλεσμα ο Πανιώνιος να μείνει με παίκτη λιγότερο.