Athens Kallithea και Ελλάς Σύρου αναδείχθηκαν ισόπαλες στο «Ελ Πάσο» (1-1) και συνεχίζουν στο +4 από το Αιγάλεω, το οποίο νίκησε τον Παναργειακό (1-0).

Μπορεί η άνοδος από τον Νότιο Όμιλο της Super League 2 να κρίθηκε με το «διπλό» της Καλαμάτας στη Νέα Σμύρνη, όμως ακόμα υπάρχει ενδιαφέρον για τη «μάχη» της παραμονής. Athens Kallithea και Ελλάς Σύρου παραμένουν τα φαβορί με τη μεταξύ τους ισοπαλία στην Καλλιθέα, καθώς είναι στο +4 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Athens Kallithea - Ελλάς Σύρου 1-1

Μπορεί στο «Ελ Πάσο» να μην είχαμε νικήτρια, όμως τόσο η Athens Kallithea, όσο και η Ελλάς Σύρου δεν... χαλάστηκαν από την ισοπαλία τους (1-1).

Στο 15ο λεπτό ο Σωτηράκος έκανε λάθος στα μετόπισθεν, το οποίο εκμεταλλεύτηκε και... τιμώρησε ο Γκορντεζιάνι, ο οποίος άνοιξε το σκορ. Οι γηπεδούχοι έφτασαν ιστην ισοφάριση στο 45+2' όταν ο Βάρκας έπαιξε κάθετα και ο Μανιάς νίκησε τον Γκίνη για το 1-1.

Η Αthens Kallithea θα μπορούσε να κάνει την ανατροπή στο 87', όμως ο Γκίνης αυτή τη φορά είπε «όχι» στον Μανιά.

Athens Kallithea (Δημήτρης Καλαϊτζίδης): Κρέσπι, Ντεντάκης, Πανάγου, Σωτηράκος, Μεταξάς, Ματίγιεβιτς, Ματίγια (69΄ Σαταριάνο), Ράμα (75΄Μαυριάς), Βάρκας, Βασιλόγιαννης (84΄ Σαρδέλης), Μανιάς.

Ελλάς Σύρου (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Γώγος (67΄ λ.τ. Χνάρης), Βλάχος, Γκέζος, Μπάμπης, Κολιμάτσης (46΄ Βερνάρδος), Τσιαντούλας (67΄ Νάτσος), Νίνο (86΄ Τριμμάτης), Κόλα (75΄ Ζώνιος), Γκορντεζιάνι.

Ηλιούπολη – Χανιά 0-1

Νίκη... ελπίδας για τα Χανιά. Η ομάδα του Νίκου Αναστόπουλου «λύγισε» την Ηλιούπολη στις καθυστερήσεις και έφυγε από την Αθήνα με πολύτιμο τρίποντο (0-1). Οι Κρητικοί επικράτησαν χάρη στο γκολ του Καπνίδη στο 90+4', έπειτα από ασίστ του Λόπες.

Ηλιούπολη (Γράφας): Κυρίτσης, Τσίκα, Μπουγαΐδης, Μαϊδανός (80′ Παπασάββας), Κεραμιδάς (79′ Σμπώκος), Ίννος (54′ Τζούντα Γκαρσία), Κρέτσι, Θωμαΐδης, Ορτιγκόσα, Μπλανκ Καζάου (72′ Καλαμβόκης), Κουϊρουκίδης.

Χανιά (Αναστόπουλος): Στογιάνοβιτς, Τοπαλίδης, Αβεντισιάν, Κουτρουμπής, Διαμαντής, Κόπας, Ντιαμπί (83′ Παναγιωτούδης), Βάρντιτς, Λούκοβιτς (46′ Λόπες), Οτσοβέτσι (73′ Τάργκοτ), Ιωαννίδης (90′ Καπνίδης).

Αιγάλεω - Παναργειακός 1-0

Το Αιγάλεω επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε του ουραγού Παναργειακού με 1-0. Το Σίτι πήρε το τρίποντο χάρη στο γκολ που πέτυχε ο Περκ, με κεφαλιά, στο 61ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι έχασαν τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσουν, καθώς 78' ο Καραργύρης απέκρουσε το πέναλτι του Μυρτολλάρι.

Αιγάλεω (Τερζής): Καραργύρης Ευαγγέλου, Ζιούλης, Αναστασόπουλος, Κωστόπουλος, Καρίκι (58′ Σλίμον), Αθανασακόπουλος, Φαϊτάκης (81′ Τάτσης), Σαποβάλοφ (70′ Ενομό), Κωστέας, Νταλίζ (58′ Περκ).

Παναργειακός (Παπαβασιλείου): Καραθανάσης, Παναγιώτου, Γιαλαμίδης (46′ Λαζαρίδης), Νικολετόπουλος, Αρμένης, Μυρτολλάρι (85′ Παυλής), Ντάμακ (58′ Σιντίκ), Τσάνι (58′ Καπετάνος), Γιάννη (74′ Χαλβατζίου), Σκόνδρας, Ναλιτζής.

Play Outs Super League 2 - Νότος

Αποτελέσματα (4η αγωνιστική)

Athens Kallithea - Ελλάς Σύρου 1-1

Αιγάλεω - Παναργειακός 1-0

Ηλιούπολη - Χανιά 0-1

Βαθμολογία

1. Ελλάς Σύρου 20

2. Athens Kallithea 20

--------------------------

3. Αιγάλεω 16

4. Χανιά 13

5. Ηλιούπολη 12

6. Παναργειακός 3

Επόμενη αγωνιστική (5η)