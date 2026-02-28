Play Outs - Super League 2: Ήττα υποβιβασμού για ΠΑΣ, έχασε ο ΠΑΟΚ Β'
- Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα 3-0
- Νέστος Χρυσούπολης – ΠAOK B' 1-0
- Καμπανιακός – Μακεδονικός 1-2
- Η βαθμολογία των Play Outs του Βορείου Ομίλου της Super League 2
Έχασε και ο ΠΑΣ Γιάννινα (με 3-0 από την Καβάλα εκτός έδρας) και ηττήθηκε και ο ΠΑΟΚ Β' με 1-0 από τον Νέστο Χρυσούπολης. Η ήττα αυτή για τον ΠΑΣ είναι σχεδόν καταδικαστική και τον οδηγεί πρόσω ολοταχώς στον υποβιβασμό από την Super League 2. Ο ΠΑΣ τελείωσε το ματς με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Κοντονίκου στο 72'.
Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα 3-0
Η Καβάλα επικράτησε του ΠΑΣ και με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να τον... στέλνει στην παρακάτω κατηγορία. Ο ΠΑΣ είχε την αποβολή του Κοντονίκου στο 72' και η Καβάλα σκόραρε ως εξής: 1' και 84' ο Γαβριηλίδης με σουτ και στο 44' ο Σιφναίος με σουτ.
Καβάλα (Τάτσης): Γιαννίκογλου, Κατσουλίδης (74′ Παπαδόπουλος), Κολλαράς, Βοριαζίδης (74′ Καρτάλης), Γαβριηλίδης (88′ Στίκας), Ελ Καντουσί (65′ Παναγιώτου), Αλιατίδης, Σιφναίος, Ξυγκόρος, Χρούστινετς και Μπρέγκου (88′ Σταμούλης).
ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Βρακάς, Πρεκατές, Βιραμάκι (40′ Ναούμης), Κιτσάκης (82′ Τουρκοχωρίτης), Κρυπαράκος, Τουτόντα, Κασέμι, Καφενζής (46′ Πατρινός), Κοντονίκος, Χαβαλές (46′ Δούμας) και Μπουλάρι.
Νέστος Χρυσούπολης – ΠAOK B' 1-0
Ήττα για τον πρωτοπόρο των Play Outs ΠΑΟΚ Β' εκτός έδρας. Ηττήθηκε με 1-0 από τον Νέστο Χρυσούπολης μετά την εύστοχη κεφαλιά του Σαπουντζή στο 36'.
Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Δημητριάδης, Φόρντος (64′ λ.τ Δαλιανόπουλος), Δερμιτζάκης, Τσαμούρης, Λέλεκας, Γιαξής (69′ Ψάλτης), Σαπουντζής (69′ Δούμτσης), Κωστίκα, Γλυνός (88′ Σταυρόπουλος) και Σέα (88′ Ντοναλντόνι).
ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Τσιντσόλης, Κοσίδης, Μπαταούλας (79′ Κουλούρης), Κωττάς, Πασαχίδης (46′ Καλόγηρος), Σαρρής (46′ Μούστμα), Αλμασίδης, Τσοπούρογλου, Αδάμ, Καλαϊτσίδης (61′ Τσιφούτης) και Γκιτέρσος.
Καμπανιακός – Μακεδονικός 1-2
Ο Μακεδονικός βρέθηκε πίσω στο σκορ αλλά το γύρισε εν τέλει το ματς. Στο 44' ο Δερμιτζάκης έκανε το 1-0 με σουτ. Ο Μακεδονικός βρήκε μετά γκολ στο 68' με το σουτ του Σαραγιώτη και στο 95' με το σουτ του Κωνσταντινίδη.
Καμπανιακός (Χαραλαμπίδης): Κασαπίδης, Χατζηκυριάκος (72′ Τσαπακίδης), Παπαστεριανός, Παντεκίδης, Ντουμάνης, Παπακωνσταντίνου, Σαρβανίδης, Αλμπάνης (61′ Καστάνης), Γαρύφαλλος, Μωυσίδης (72′ Ταχματζίδης) και Δερμιτζάκης.
Μακεδονικός (Θ. Κούρτογλου): Γουναρίδης, Μορέρ (85′ Νίκος), Θωμάι, Σαραγιώτης (87′ Μαρσάλ), Τσουκάνης, Καραμπέρης, Βερχόβεν, Παρασκευάς, Λαβάλ, Καντάβε και Αμανατίδης (75′ Κωνσταντινίδης).
Η βαθμολογία των Play Outs του Βορείου Ομίλου της Super League 2
1. ΠΑΟΚ Β' 18
2. Καβάλα 16
3. Νέστος Χρυσούπολης 16
4. Καμπανιακός 10
5. Μακεδονικός 6
6. ΠΑΣ Γιάννινα 5*
*Η βαθμολογία για τον ΠΑΣ είναι χωρίς ενδεχόμενη αφαίρεση βαθμών.
