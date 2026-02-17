Η Athens Kallithea ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού μεσοεπιθετικού Ούγκο Ράμα, με ελεύθερη μεταγραφή.

H Athens Kallithea έχασε τη θέση της στα Play Offs του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 στο τελευταίο ματς της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας και θα πρέπει να «παλέψει» για την παραμονή της, ενώ την πρώτη αγωνιστική ηττήθηκε από το Αιγάλεω και έχασε το βαθμολογικό της «μαξιλάρι». Σε αυτό το πλαίσιο η ομάδα της Αττικής ενισχύθηκε μεσοεπιθετικά με την απόκτηση του Ούγκο Ράμα.

Πρόκειταιγια Ισπανό επιτελικό χαφ, ο οποίος αγωνίζεται τόσο στο «8», όσο και στο αρσιτερό άκρο της επίθεσης. Ο 29χρονος ήταν ελεύθερος από την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια από το περασμένο καλοκαίρι και για χάρη της ομάδας της Καλλιθέας θα αγωνιστεί για πρώτη φορά μακριά από την πατρίδα του.

Σε επίπεδο La Liga 2 ο Ράμα μετράει 128 εμφανίσεις, με 5 γκολ και 6 ασίστ.

H ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του Ισπανού μεσοεπιθετικού Hugo José Rama Calviño, 29 ετών, με ελεύθερη μεταγραφή, με εκκρεμότητα την απόκτηση του Διεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής (ITC) του.

Ο Rama έχει καταγράψει συνολικά 128 συμμετοχές με πέντε γκολ και έξι ασίστ στη Segunda División της Ισπανίας με τις CD Lugo, Real Oviedo και την ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του, Deportivo La Coruña, ενώ έχει πανηγυρίσει δύο ανόδους στη Segunda División με τις Mirandés και Deportivo La Coruña.

Γεννημένος στο Oroso, στην επαρχία A Coruña, ο Rama πέρασε από τις ακαδημίες των γαλικιανών συλλόγων Celta Vigo, Xuventude Oroso, και Deportivo La Coruña. Αφού ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα σε ακόμη μία τοπική ομάδα, την CCD Cerceda, ο Rama εξασφάλισε μεταγραφή στη Segunda División με την CD Lugo.

Ο Rama ξεχώρισε αγωνιστικά τη σεζόν 2018/19 ως δανεικός στην Mirandés, όπου κατέγραψε 40 συμμετοχές με επτά γκολ και συνέβαλε καθοριστικά στην άνοδο του συλλόγου στη δεύτερη κατηγορία. Επιστρέφοντας στην CD Lugo, ο Rama κατέγραψε 72 συμμετοχές συνολικά με τέσσερα γκολ και έξι ασίστ σε Segunda División και Copa del Rey κατά τη διάρκεια δυόμισι σεζόν.

Ο Rama εντάχθηκε στη Real Oviedo στα μέσα της σεζόν 2021/22 και μέτρησε 48 συμμετοχές, με ένα γκολ και μία ασίστ, στη διάρκεια μιάμισης σεζόν, με την ομάδα να τερματίζει στην 7η και 8η θέση της Segunda División, αντίστοιχα, στις δύο αγωνιστικές περιόδους.

Τον Σεπτέμβριο 2023, ο Rama επέστρεψε στην Deportivo La Coruña και τη σεζόν 2023/24 κατέγραψε 29 συμμετοχές, με δύο γκολ και τρεις ασίστ, συμβάλλοντας στην επιστροφή του συλλόγου στη Segunda División έπειτα από απουσία πέντε ετών. Τη σεζόν 2024/25, ο Rama κατέγραψε 15 συμμετοχές (μία ως βασικός) σε αγώνες πρωταθλήματος με τη φανέλα της Depor.

Καλωσήρθες, Hugo».