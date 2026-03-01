Η Athens Kallithea πήρε σπουδαία νίκη, γκέλα για την Ελλάς Σύρου.

Η Athens Kallithea πήρε σπουδαία νίκη στο Άργος επί του Παναργειακού, ενώ η Ελλάς Σύρου έμεινε στο 1-1 με την Ηλιούπολη. Ισοπαλία και στο ματς Χανιά - Αιγάλεω.

Παναργειακός – Athens Kallithea 0-1

Με ένα γκολ του Καντίγιο στο 60' η Athens Kallithea λύγισε 1-0 εκτός έδρας τον Παναργειακό. Ο σκόρερ στο 10' είχε σουτ το οποίο κατέληξε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Καραθανάση.

Παναργειακός: Καραθανάσης, Καρυπίδης (46′ Γιάννη), Γιαλαμίδης, Λαζαρίδης, Αρμένης, Μυρτολλάρι, Ντάμακ (86′ Παυλής), Τσάνι (72′ Καπετάνος), Πάνος (46′ Παναγιώτου), Σκόνδρας, Ναλιτζής (72′ Χαλβατζίου).

Athens Kallithea: Κρέσπι, Μεταξάς, Καντίγιο (89′ Σαταριάνο), Βασιλόγιαννης, Γερολέμου (71′ Βάρκας), Ματίγιεβιτς, Ντεντάκης, Πανάγου, Μανιάς (84′ Ράμα), Σωτηράκος, Ματίγια.

Ελλάς Σύρου - Ηλιούπολη 1-1

Η Ελλάς Σύρου είχε δύο δοκάρια, προηγήθηκε, αλλά τελικά έμεινε στο 1-1 με την Ηλιούπολη. Στο 11' το σουτ του Βερνάρδου βρήκε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Κυρίτση και στο 40' το φάουλ του Προβυδάκη κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Κυρίτση! Στο 44' τελικά ο Προβυδάκης άνοιξε το σκορ. Η Ηλιούπολη, όμως, πήρε τον βαθμό με γκoλ του Κουϊρουκίδη στο 72'.

Ελλάς Σύρου: Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας (34′ λ.τ Γώγος), Βλάχος, Ζαφείρης, Γαρουφαλιάς (16′ λ.τ Μπάμπης), Νάτσος (82′ Γκορντεζιάνι), Τσιαντούλας (82′ Κολιμάτσης), Βερνάρδος, Ναρσίνγκ (46′ Κόλα), Όγκμποε.

Ηλιούπολη: Κυρίτσης, Τσίκα, Μπλανκ Καζάου (61′ Καλαμβόκης), Μαϊδανός, Ίννος (61′ Τζούντα Γκαρσία), Θωμαΐδης, Κεραμίδας, Κρέτσι, Κωστούλας, Ορτιγκόσα (79′ Παπασάββας), Κουϊρουκίδης.

Χανιά - Αιγάλεω 0-0

Στο 0-0 έμειναν Χανιά κι Αιγάλεω ένα σε κακό ματς.

Χανιά: Στογιάνοβιτς, Τοπαλίδης, Βαλεριάνος (60′ Αβεντισιάν), Κουτρουμπής (80′ Λάμτσε), Διαμαντής, Ντιαμπί, Λούκοβιτς (56′ Τούργκοτ), Βάρντιτς, Λόπεζ (80′ Καπνίδης), Οτσοβέτσι, Ιωαννίδης.

Αιγάλεω: Καραργύρης, Καρρίκι, Κωστέας, Ευαγγέλου, Φαϊζάλ (69′ Αναστασόπουλος), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος (90′ Τάμπας), Κωστόπουλος, Ενομό (69′ Τακεσιάν), Φαϊτάκης (82′ Σλιμόν), Ουνγιαλίδης (90′ Σπυρίδης).

Τα αποτελέσματα

Παναργειακός - Athens Kallithea 0-1

Ελλάς Σύρου - Ηλιούπολη 1-1

Χανιά - Αιγάλεω 0-0

Η βαθμολογία

1. Ελλάς Σύρου 19

2. Athens Kallithea 19

--------------------------

3. Αιγάλεω 13

4. Ηλιούπολη 12

5. Χανιά 10

6. Παναργειακός 3