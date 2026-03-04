Η ΔΕΑΒ επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Πανιώνιο για ρατσιστική επίθεση οπαδού στον Σεμπά, κατά τη διάρκεια αγώνα με την Μαρκό, στην Νέα Σμύρνη.

Η ΔΕΑΒ ανακοίνωσε την απόφαση της σχετικά με την ρατσιστική επίθεση οπαδού του Πανιωνίου κατά του Σεμπά, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Μαρκό στην Νέα Σμύρνη. Η «κυανέρυθρη» ΠΑΕ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20.000 ευρώ.

Φυσικά ο Ιστορικός από την πλευρά του από την πρώτη στιγμή καταδίκασε το περιστατικό, καθώς όπως τόνισαν από το κλαμπ της Νέας Σμύρνης ανάλογες συμπεριφορές δεν εκφράζουν την ιστορία του συλλόγου, ούτε αντιπροσωπεύουν τους φίλους της ομάδας.

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

«Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη, την έκθεση παρατηρητή της ΔΕΑΒ καθώς και σχετικά δημοσιεύματα σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικού Τύπου, από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων « ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΓΣΣ – ΠΑΕ Γ.Σ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΟ», που διεξήχθη στις 21-2-2026 στο Στάδιο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ για την 2η αγωνιστική της φάσης των playoffs του Πρωταθλήματος της Super League 2, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, και πιο συγκεκριμένα στο 75ο λεπτό του ανωτέρω αγώνα, φίλαθλοι της γηπεδούχου ΠΑΕ από την εξέδρα όπου ευρίσκονταν αποκάλεσαν τον αγωνιζόμενο και ευρισκόμενο εντός του αγωνιστικού χώρου ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης «ΠΑΕ ΜΑΡΚΟ» DE FREITAS COUTO JOUNIOR, SEBASTIANO (SEBA / ΣΕΜΠΑ) «ΜΑΪΜΟΥ».

επέβαλε με την υπ΄ αριθ. 19/2026 Απόφασή της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΙΓΣΣ, διοικητικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδες (20.000€) ευρώ.

Εφαρμογή άρθρου 1 ν.4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν.5224/2025».