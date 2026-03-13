Ο Δημήτρης Κολοβός τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές και συνεπώς δεν θα αγωνιστεί ξανά με τον Πανιώνιο την τρέχουσα σεζόν.

Η σεζόν τελείωσε πρόωρα για τον Δημήτρη Κολοβό. Ο μεσοεπιθετικός του Πανιωνίου αποβλήθηκε στον αγώνα με την Καλαμάτα για χτύπημα στον Στρούγγη και δεν θα χάσει μόνο το ερχόμενο ματς με τη Μαρκό.

Ο 32χρονος τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές κάτι που σημαίνει πως δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για το ματς της τελευταίας αγωνιστικής των Play Off με τον Ολυμπιακό Β', ενώ θα «κουβαλάει» τιμωρία μιας αγωνιστικής και για την επόμενη σεζόν.

Φυσικά τα δυο τελευταία παιχνίδια του Ιστορικού είναι βαθμολογικά αδιάφορα, καθώς η Μαύρη Θύελλα εξασφάλισε την άνοδο. Όσον αφορά τον προπονητή που θα τελειώσει τη σεζόν μετά την απομάκρυνση του Παύλου Δερμιτζάκη αυτός θα είναι ο τεχνικός της Κ19, Βαγγέλης Κωνσταντίνου.

Ο Κολοβός τελείωσε τη σεζόν με 16 εμφανίσεις με τα κυανέρυθρα, έχοντας 3 γκολ και 1 ασίστ.