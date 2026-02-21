Καταγγελία Μαρκό: «Αποκάλεσαν μαϊμού τον Σεμπά»

Το Μαρκό με ανακοίνωσή του καταγγέλει ότι ο Σεμπά έπεσε θύμα ρατσιστικών εκφράσεων στον αγώνα με τον Πανιώνιο.

Ειδικότερα το Μαρκό αναφέρει στη ανακοίνωσή για τον συμβάν με τον Σεμπά :

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΕΜΠΑ ΑΠΟ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ

Η ΠΑΕ Μαρκό καταδικάζει απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη χυδαία ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο ποδοσφαιριστής μας, Σεμπά, κατά την διάρκεια της σημερινής αναμέτρησης (21/02) για τη 2η αγωνιστική των Play offs της Superleague 2 απέναντι στην ΠΑΕ Πανιώνιος. Είναι θλιβερό και προκαλεί οργή το γεγονός ότι στο 75ο λεπτό του αγώνα, όπως προκύπτει αδιάψευστα από το οπτικοακουστικό υλικό, μεμονωμένοι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας επιτέθηκαν στον αθλητή μας αποκαλώντας τον «μαϊμού» δύο φορές. Τέτοιες συμπεριφορές δεν προσβάλλουν μόνο τον Σεμπά, αλλά ολόκληρο τον αθλητικό πολιτισμό της χώρας μας.

Η ειρωνεία και η θλίψη μεγαλώνουν αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Σεμπά είναι ένας αθλητής που αποτελεί πραγματικό κόσμημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρόκειται για έναν επαγγελματία που τίμησε επί σειρά ετών τη φανέλα του Ολυμπιακού σε κορυφαίο επίπεδο, ενώ μόλις πέρυσι (περίοδος 2024-2025) αγωνίστηκε με απόλυτο σεβασμό και ήθος στην ίδια την ομάδα του Πανιωνίου. Είναι αδιανόητο ένας παίκτης που προσέφερε τις υπηρεσίες του στον σύλλογο της Νέας Σμύρνης να αντιμετωπίζεται σήμερα με αυτόν τον απάνθρωπο τρόπο.

Η ΠΑΕ Μαρκό δεν πρόκειται να παραμείνει παθητικός θεατής. Περιμένουμε από τη διοίκηση της ΠΑΕ Πανιώνιος να αξιοποιήσει άμεσα το υλικό από τις κάμερες του γηπέδου, να ταυτοποιήσει τους συγκεκριμένους υπαίτιους και να τους απομονώσει οριστικά από τις εξέδρες της. Παράλληλα, θεωρούμε αυτονόητη την παρέμβαση του Αθλητικού Εισαγγελέα, ώστε να αποδοθούν οι προβλεπόμενες ποινές και να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα γίνονται πλέον ανεκτά. Ο ρατσισμός δεν έχει θέση στα γήπεδα και η εξάλειψή του απαιτεί γενναίες αποφάσεις. Στεκόμαστε σαν μια γροθιά δίπλα στον Σεμπά και διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι η προστασία της προσωπικότητας των αθλητών μας είναι για εμάς καθήκον αδιαπραγμάτευτο.