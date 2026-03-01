Καλαμάτα - Πανιώνιος: Το πρόγραμμα των δύο διεκδικητών της ανόδου

Τα τρία παιχνίδια Καλαμάτας και Πανιωνίου στα playoffs της Super League 2, όπου θα κριθεί η άνοδος.

Ο Πανιώνιος μετά τη σπουδαία νίκη μέσα στην Καλαμάτα γκέλαρε εντός με τη Μαρκό, ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό Β' και η ομάδα της Μεσσηνίας με τις νίκες της κόντρα σε Ολυμπιακό Β' και Μαρκό έγινε το ακλόνητο φαβορί για την άνοδο.

Η «Μαύρη Θύελλα» είναι στους 31 βαθμούς, στο +5 από τους Νεοσμυρνιώτες. Όλα θα κριθούν την ερχόμενη αγωνιστική, όταν ο Πανιώνιος υποδέχεται την Καλαμάτα. Οι φιλοξενούμενοι εφόσον δεν ηττηθούν ουσιαστικά θα επιστρέψουν στη Super League. Αναλυτικά τα τρία ματς που απομένουν για Καλαμάτα και Πανιώνιο.

1η Αγωνιστική:

Καλαμάτα - Πανιώνιος 0-2

2η Αγωνιστική:

Ολυμπιακός Β' - Καλαμάτα 0-3

Πανιώνιος - Μαρκό 0-0

3η Αγωνιστική:

Καλαμάτα - Μαρκό 2-0

Ολυμπιακός Β' - Πανιώνιος 2-1

4η Αγωνιστική:

Πανιώνιος - Καλαμάτα

5η Αγωνιστική:

Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β’

Μαρκό - Πανιώνιος

6η Αγωνιστική:

Μαρκό - Καλαμάτα

Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β’

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 31

2. Πανιώνιος 26

3. Μαρκό 18

4. Ολυμπιακός Β' 18

