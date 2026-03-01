Καλαμάτα - Πανιώνιος: Το πρόγραμμα των δύο διεκδικητών της ανόδου
Ο Πανιώνιος μετά τη σπουδαία νίκη μέσα στην Καλαμάτα γκέλαρε εντός με τη Μαρκό, ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό Β' και η ομάδα της Μεσσηνίας με τις νίκες της κόντρα σε Ολυμπιακό Β' και Μαρκό έγινε το ακλόνητο φαβορί για την άνοδο.
Η «Μαύρη Θύελλα» είναι στους 31 βαθμούς, στο +5 από τους Νεοσμυρνιώτες. Όλα θα κριθούν την ερχόμενη αγωνιστική, όταν ο Πανιώνιος υποδέχεται την Καλαμάτα. Οι φιλοξενούμενοι εφόσον δεν ηττηθούν ουσιαστικά θα επιστρέψουν στη Super League. Αναλυτικά τα τρία ματς που απομένουν για Καλαμάτα και Πανιώνιο.
1η Αγωνιστική:
Καλαμάτα - Πανιώνιος 0-2
2η Αγωνιστική:
Ολυμπιακός Β' - Καλαμάτα 0-3
Πανιώνιος - Μαρκό 0-0
3η Αγωνιστική:
Καλαμάτα - Μαρκό 2-0
Ολυμπιακός Β' - Πανιώνιος 2-1
4η Αγωνιστική:
Πανιώνιος - Καλαμάτα
5η Αγωνιστική:
Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β’
Μαρκό - Πανιώνιος
6η Αγωνιστική:
Μαρκό - Καλαμάτα
Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β’
Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 31
2. Πανιώνιος 26
3. Μαρκό 18
4. Ολυμπιακός Β' 18
