Δερμιτζάκης: «Κάναμε υπερβάσεις βάσει σχεδιασμού και εξωαγωνιστικών παραγόντων»

Το μήνυμα του Παύλου Δερμιτζάκη για την αποχώρηση του από τον Πανιώνιο, μετά τον χαμένο στόχο της ανοδου στη Super League.

Μετά την ήττα από την Καλαμάτα στη Νέα Σμύρνη και τον χαμένο στόχο της ανόδου ο Πανιώνιος προχώρησε στη μονομερή λύση της συνεργασίας του με τον Παύλο Δερμιτζάκη, αφήνοντας μάλιστα αιχμές. Από την πλευρά του ο έμπειρος προπονητής έστειλε το μήνυμά του για την αποχώρηση του και έκανε λόγο για υπερβάσεις από πλευράς της ομάδας του, ενώ ευχήθηκε στον Ιστορικό να πετύχει τον στόχο της ανόδου.

Το μήνυμα του Παύλου Δερμιτζάκη

«Μετά από 8 ιδιαίτερους μήνες, αποχωρώ εγώ και οι συνεργάτες μου, Παντελής Μπουσιας, Αντώνης Κουρής, Γιώργος Βουνοτρυπίδης, από την ομάδα της ΠΑΕ Πανιωνιος.

Μια αποχώρηση δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος και αφού ουσιαστικά μείναμε εκτός του στόχου της κατάκτησης του.

Ενός στόχου που εγώ πρώτος είχα δεσμευτεί ότι θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε.

Νιώθω περήφανος για την προσπάθεια παιχτών και συνεργατών καθώς κάναμε διαρκής καθημερινές υπερβάσεις με σκοπό να κρατηθούμε κοντά στην κορυφή και κάποια στιγμή να προσπεράσουμε.

Υπερβάσεις βάσει σχεδιασμού, υπερβάσεις βάσει καθημερινότητας και υπερβάσεις βάσει εξωαγωνιστικών παραγόντων. Δυστυχώς ο στόχος ενώ έφτασε να είναι υπαρκτός, δεν επιτευχθεί και αυτό μας στεναχωρεί πρώτους εμάς. Ωστόσο το μόνο σίγουρο είναι πως προσπαθήσαμε να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας, καθ’ όλη τη διάρκεια και να αντιμετωπίσουμε όλα τα παιχνίδια με την ίδια σοβαρότητα και επαγγελματισμό.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάνοντας πέρα τα οποία προβλήματα οργανωτικά και μη, τη διοίκηση της ομάδας και τον κύριο Ρούπτσο για την τιμή που μας έκανε να υπηρετήσουμε αυτόν τον ιστορικό σύλλογο του Πανιωνίου. Πρόθεση μας ήταν να ολοκληρώσουμε τη χρονιά και μετά να προτείνουμε συγκεκριμένες κινήσεις, ώστε αυτή η ομάδα να πετύχει του χρόνου τον στόχο της ανόδου, μην χάνοντας την ταυτότητα της, αλλά και στην κατεύθυνση που η ίδια η διοίκηση θέλει μέσα όμως σε φυσιολογικά - ρεαλιστικά πλαίσια.

Φυσικά στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν αυτά και είναι σεβαστή η όποια απόφαση.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα εξαιρετικά όλη αυτή την περίοδο καθώς και τους φιλάθλους της ομάδας για την στήριξη στο πρόσωπο μου.

Να κλείσω ευχόμενος ο Ιστορικός να φτάσει σύντομα εκεί που ανήκει.

Με εκτίμηση Παύλος Δερμιτζάκης».