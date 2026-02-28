Μονεμβασιώτης για την άνοδο του Ηρακλή: «Η ομάδα έχει βασανιστεί πολύ, αλλά γυρίζει εκεί που πρέπει να είναι»
Όσα είπε ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης μετά την επιστροφή του «Γηραιού» στη Stoiximan Super League.
Ο Ηρακλής μετά από εννιά χρόνια επέστρεψε στη Stoiximan Super League με το διπλό στην Καρδίτσα, με τους παίκτες και τον κόσμο του «Γηραιού» να πανηγυρίζουν έξαλλα στο φινάλε.
Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης μετά την εξασφάλιση της ανόδου δήλωσε στο Action 24:
«Η ομάδα αυτή που έχει βασανιστεί πολύ γυρίζει εκεί που πρέπει να είναι. Τα όνειρα είναι να χαρεί ο κόσμος του Ηρακλή».
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.