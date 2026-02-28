Μονεμβασιώτης για την άνοδο του Ηρακλή: «Η ομάδα έχει βασανιστεί πολύ, αλλά γυρίζει εκεί που πρέπει να είναι»

Όσα είπε ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης μετά την επιστροφή του «Γηραιού» στη Stoiximan Super League.

Ο Ηρακλής μετά από εννιά χρόνια επέστρεψε στη Stoiximan Super League με το διπλό στην Καρδίτσα, με τους παίκτες και τον κόσμο του «Γηραιού» να πανηγυρίζουν έξαλλα στο φινάλε.

Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης μετά την εξασφάλιση της ανόδου δήλωσε στο Action 24:

«Η ομάδα αυτή που έχει βασανιστεί πολύ γυρίζει εκεί που πρέπει να είναι. Τα όνειρα είναι να χαρεί ο κόσμος του Ηρακλή».