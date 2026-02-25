Ο ΠΑΣ Γιάννινα πήρε πίσω τρεις βαθμούς, αλλά παραμένει στο -3 στη βαθμολογία.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα με απόφαση του CAS πήρε πίσω τρεις βαθμούς, που του είχαν αφαιρεθεί, αλλά και πάλι βρίσκεται στο μείον. Η Super League 2, τον παρουσιάζει με -3, ενώ οι Ηπειρώτες, υποστηρίζουν ότι κανονικά είναι -1.

Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζεται το αλαλούμ στα playouts και η βαθμολογία αλλάζει συνεχώς, λόγω των υποθέσεων με οφειλές της ΠΑΕ σε πρώην ποδοσφαιριστές της. Ο ΠΑΣ Γιάννινα να θυμίσουμε ότι μπήκε στα playouts με 5 βαθμούς και στην πρεμιέρα νίκησε τον Μακεδονικό. Στη δεύτερη αγωνιστική ηττήθηκε 2-1 εντός έδρας από τον ΠΑΟΚ Β'.

Πριν το παιχνίδι επιβλήθηκε αφαίρεση τριών βαθμών, έπειτα από αίτημα του πρώην παίκτη της Μάρκου Μαραγκουδάκη. Ο 44χρονος, που αγωνίστηκε στον ΠΑΣ Γιάννινα τη σεζόν 2002-03, δεν έλαβε το ποσό των 5.000 ευρώ, που επιδικάστηκε, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας κι έτσι η Super League 2 ενεργοποίησε την ποινή.

Σήμερα, πάντως, στη διοργανώτρια ο ΠΑΣ Γιάννινα εμφανίστηκε με -3 βαθμούς, αφού το CAS έκανε δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα της ΠΑΕ για την υπόθεση Μαραγκουδάκη, αναστέλλοντας προσωρινά την ποινή. Ταυτόχρονα, όμως, η λίγκα εφάρμοσε μια άλλη, προσωρινή αφαίρεση τριών βαθμών που εκκρεμούσε.

Ο σύλλογος έχει μπροστά του τρεις προσωρινές, αλλά όχι οριστικές, αφαιρέσεις βαθμών. Οι αποφάσεις αναμένονται στην πορεία και η διοίκηση του ΠΑΣ, κάνει ό,τι μπορεί νομικά για να πάρει τους βαθμούς και να μπορέσει να διατηρηθεί στην κατηγορία.

Η βαθμολογία

1. ΠΑΟΚ 18

2. Καβάλα 13

3. Νέστος Χρυσούπολης 13

4. Καμπανιακός 10

5. Μακεδονικός 3

6. ΠΑΣ Γιάννινα -3

Η βαθμολογία στο σάιτ της Super League 2