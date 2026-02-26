Ο ΠΑΣ Γιάννινα κέρδισε ακόμα δυο υποθέσεις στο CAS και συνεπώς απομένει μόνο μια ενεργή τιμωρία.

Ακόμα έξι βαθμοί επιστρέφονται στον ΠΑΣ Γιάννινα. Μετά τις υποθέσεις των Μαραγκουδάκη και Γκόσεφ, το CAS αποδέχτηκε τα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα μη εκτέλεσης των ποινών που είχαν ζητήσει οι Ηπειρώτες για τις οφειλές σε Σεϊτάνοφ και Αθανασίου.

Αμφότεροι φόρεσαν τα κυανόλευκα πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, καθώς ο πρώτος αγωνίστηκε στον ΠΑΣ τη σεζόν 2002-03, ενώ ο δεύτερος έγινε επαγγελματίας στους Γιαννιώτες και αγωνίστηκε από το 2000 ως το 2005.

Με τους 6 βαθμούς που αναμένεται να επιστραφούν επισήμως στη βαθμολογία της Λίγκας στις επόμενες μέρες, όταν και θα κοινοποιηθούν οι αποφάσεις του CAS στην ΕΠΟ, ο ΠΑΣ Γιάννινα θα ανέβει στους 5 πόντους, ενώ και θα εκκρεμεί η υπόθεση του Κύρκου, για την πλήρη αποκατάσταση της βαθμολογίας.

Φυσικά, η κύρια δίκη δεν έχει γίνει ακόμα αλλά για την ώρα οι Ηπειρώτες αποφεύγουν να χάσουν τους βαθμούς που κέρδισαν στο γήπεδο για παλαιότερες οφειλές.

Η βαθμολογία των Play Out του Βορείου Ομίλου της Super League 2

1. ΠΑΟΚ 18

2. Καβάλα 13

3. Νέστος Χρυσούπολης 13

4. Καμπανιακός 10

5. ΠΑΣ Γιάννινα 5

6. Μακεδονικός 3