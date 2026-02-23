Καβάλα: «Προκλητική και καθοριστική η διαιτησία με τον Καμπανιακό, δεν πρόκειται για ανθρώπινο λάθος»

Η αντίδραση της Καβάλας για τη διαιτησία στον αγώνα με τον Καμπανιακό, η οποία έκανε λόγο για επιλεκτική αυστηρότητα και επιδεικτική αδιαφορά.

Η Καβάλα δεν έμεινε με... σταυρωμένα τα χέρια μετά το εντός έδρας 0-0 με τον Καμπανιακό για την 2η αγωνιστική των Play Out του βορείου ομίλου της Superleague 2 και με ανάρτησή της στον επίσημο λογαριασμό της στo Facebook κατακεραύνωσε τη διαιτησία του αγώνα.

Οι «αργοναύτες» ανέβασαν ένα βίντεο με τις φάσεις στις οποίες θεωρούν πως αδικήθηκαν κι έκαναν λόγο για επαναλαμβανόμενα σφυρίγματα που αλλοιώνουν ισορροπίες ενώ τόνισαν πως η ομάδα τους δεν ζητά ευνοϊκή μεταχείριση, αλλά ισονομία.

Η ανάρτηση της Καβάλας

«Η σημερινή διαιτησία δεν ήταν απλώς κακή. Ήταν προκλητική και καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν — και κυρίως εκείνες που δεν ελήφθησαν — δημιούργησαν μια εικόνα που προσβάλλει την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μας και τη νοημοσύνη όσων παρακολούθησαν την αναμέτρηση.

Η επιλεκτική αυστηρότητα και η επιδεικτική αδιαφορία σε ξεκάθαρα μαρκαρίσματα διαμόρφωσαν συνθήκες άνισης αντιμετώπισης. Δεν πρόκειται για ανθρώπινο λάθος. Πρόκειται για επαναλαμβανόμενα σφυρίγματα που αλλοιώνουν ισορροπίες.

Η ομάδα μας δεν ζητά ευνοϊκή μεταχείριση. Ζητά ισονομία. Ζητά σεβασμό. Ζητά τα αυτονόητα γιατί αξίζει να παραμείνει στην κατηγορία, και να είναι σίγουροι όλοι αυτό θα γίνει . Θα προστατεύσουμε με νύχια και με δόντια όλα όσα έχουμε καταφέρει για να πετύχουμε αυτό που αξίζουμε, κόντρα σε όλους και σε όλα».