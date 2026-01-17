Νίκη Βόλου, ΠΑΟΚ Β' Αστέρας Β' και η Καβάλα που λύγισε τον ΠΑΣ Γιάννινα πανηγύρισαν τρίποντα.

Η Νίκη Βόλου έβαλε φρένο στην απώλεια βαθμών κι επικράτησε του Νέστου Χρυσούπολης με 2-0, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League 2. Συνεχίζει έτσι στο κυνήγι της πρώτης θέσης μαζί με Ηρακλή κι Αναγέννηση Καρδίτσας.

Ο Αστέρας Aktor B', ο οποίος θα είναι στα playoffs δεν είχε πρόβλημα να διαλύσει 4-1 τον Καμπανιακό, ενώ ο ΠΑΟΚ Β' επικράτησε 3-1 εκτός έδρας του Μακεδονικού. Η Καβάλα, παράλληλα, έκαμψε στην έδρα της την αντίσταση του ΠΑΣ Γιάννινα με 2-0.

Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης 2-0

Η Νίκη Βόλου ζορίστηκε εντός έδρας κόντρα στον Νέστο Χρυσούπολης, αλλά επικράτησε 2-0 κι επέστρεψε στις νίκες έπειτα από τις δύο σερί ισοπαλίες με Καβάλα και Ηρακλή που την άφησαν πίσω στη βαθμολογία.

Η ομάδα της Χρυσούπολης κράτησε το μηδέν στο πρώτο ημιχρονο, αλλά δεν κατάφερε να κάνει το ίδιο στο δεύτερο. Οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία στο 59' να προηγηθούν, όμως, ο Αστράς απέκρουσε το πέναλτι του Πέττα και στη συνέχεια η μπάλα χτύπησε στο δεξί δοκάρι. Ο συνήθης ύποπτος Γιάννης Λουκίνας στο 61' ήταν αυτός, ο οποίος με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τη Νίκη Βόλου. Στο 86' ο Στοϊλκιβιτς σφράγισε με το 2-0 τη νίκη των γηπεδούχων.

Νίκη Βόλου: Γκαραβέλης, Αρίας, Γκαντέλιο, Σιούτας, Τζανετόπουλος, Σίλβα, Σαλαμούρας (46' Έππας), Πέττας (77' Πλέγας), Φερνάντεθ (46' Στοϊλκοβιτς), Λώλης (87' Λέο), Λουκίνας.

Νέστος Χρυσούπολης: Αστράς, Δερμιτζάκης, Γιαξής, Κωστίκα, Αντεσίνα (67' Σταυρόπουλος), Λέλεκας, Ψάλτης (80' Σαπουντζής), Δημητριάδης (72' Φορντός), Γκιώνης, Τσίκος, Σέα.

Αστέρας Aktor Β' - Καμπανιακός 4-1

Οι Αρκάδες δεν είχαν πρόβλημα με τον Καμπανιακό και τον συνέτριψαν με 4-1. Ο Αστέρας προηγήθηκε στο 21' με πέναλτι του Σιμόνι και δέκα λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Καράκουτη. Στο 45' ο Γραμμένος με σουτ έκανε το 2-0 και στο 51' ο Φρόκου πέτυχε το 3-0. Στο 52' έμειναν με δέκα και οι Αρκάδες, αφού αντίκρισε την κόκκινη κάρτα ο Λάσκαρης και στο 54' μείωσε σε 3-1 ο Παπαστεργιανός. Στο 78' έγινε το 4-1 για τον Αστέρα με προβολή του Γραμμένου, έπειτα από σέντρα του Κανελλόπουλου.

Αστέρας Aktor Β': Κακαδιάρης, Κοτσώνης (70' Κανελλόπουλος), Τερεζίου, Ρέτσος, Λάσκαρης, Φερνάντες, Μπουλούλης (81' Δερβίσι), Φρόκου, Καλά (60' Βαντάκα), Σιμόνι (81' Αδαμάκης), Γραμμένος.

Καμπανιακός: Κασαπίδης, Παπαστεριανός (73' Ανανιάδης), Χατζηκυριάκος, Καράδαλης, Ντουμάνης, Γαρύφαλλος (60' Ελευθεριάδης), Αμπουντού (60' Παπακωνσταντίνου), Ν. Καθάριος (60' Σαρβανίδης), Καράκουτης, Αλμπάνης, Δερμιτζάκης (67' Ταχματζίδης).

Καβάλα - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

Η Καβάλα στο δεύτερο ημίχρονο λύγισε τον ΠΑΣ Γιάννινα. Στο 56' ο Αλιατίδης άνοιξε το σκορ και στο 67' ο Σιφναίος έγραψε το 2-0.

Καβάλα: Γιαννίκογλου, Κατσουλίδης (84' Κομάτσι), Ελ Καντουσί (84' Δημοσθένους), Ξυγκόρος, Στίκας (32' λ.τ Βοριαζίδης), Γαβριηλίδης, Αλιατίδης, Σιφναίος, Ρόβας (63' Παπαδόπουλος), Χρούστινετς, Μπρέγκου.

ΠΑΣ Γιάννινα: Βρακάς, Τουρκοχωρίτης, Δούμας, Πρεκατές, Χαβαλές (46' Κοντονίκος), Ναούμης, Λύγκας (60' Πατρινός), Κασέμι (78' Καφενζής), Κρυπαράκος, Μπουλάρι, Κριμιτζάς (46' Τσίρης).

Μακεδονικός - ΠΑΟΚ Β' 1-3

Ο ΠΑΟΚ Β' μετά τον Νέστο Χρυσούπολης πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του, αφού επικράτησε 3-1 εκτός έδρα του ουραγού Μακεδονικού, με πρωταγωνιστή τον Γκιτέρσο. Ο φορ του ΠΑΟΚ έκανε το 1-0 στο 11', ο Καντάβ ισοφάρισε στο 23', αλλά ο Γκιτέρσος με πέναλτι στο 55' σημείωσε το 2-1 για τον Δικέφαλο. Ο Αδάμ στο 93' διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Μακεδονικός: Συριτούδης, Κούφας, Θωμάι, Τσουκάνης, Παναγιωτούδης, Κωτέλης (80' Καλαϊτζής), Λαβάλ, Παρασκευάς (80' Καραμπέρης), Κωνσταντινίδης (80' Χασάνογλου), Καντάβ, Αμανατίδης (60' Καπνίδης).

ΠΑΟΚ Β': Νικολακούλης, Κοσίδης, Μπαταούλας, Τσοπούρογλου, Πασαχίδης (80' Αλμασίδης), Σαρρής, Καλόγηρος, Καλαϊτσίδης (58' Αδάμ), Πολυκράτης, Μούστμα (80' Κανίς), Γκιτέρσος.

Τα αποτελέσματα

Αστέρας Aktor Β' - Καμπανιακός 4-1

Ηρακλής - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0

Καβάλα - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

Μακεδονικός - ΠΑΟΚ Β' 1-3

Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης 2-0

Η βαθμολογία (17 αγώνες)

1. Ηρακλής 41

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 39

3. Νίκη Βόλου 36

4. Αστέρας Aktor 31

------------------------------

5. Καβάλα 22

6. ΠΑΟΚ Β' 21

7. Νέστος Χρυσούπολης 15

8. Καμπανιακός 15

9. ΠΑΣ Γιάννινα 10

10. Μακεδονικός 6

Η επόμενη αγωνιστική

Αναγέννηση Καρδίτσας - Νέστος Χρυσούπολης

Καβάλα - Αστέρας Aktor Β'

Μακεδονικός - Νίκη Βόλου

ΠΑΟΚ Β' - Καμπανιακός

ΠΑΣ Γιάννινα - Ηρακλής