Νίκες για τους Μακεδονικό και ΠΑΣ και ισοπαλία για τον ΠΑΟΚ Β' με τον Νέστο επεφύλασσε η 8η αγωνιστική των Play Outs στον Βορρά για την κατηγορία της Super League 2.

Δύο νικήτριες σε τρία ματς είχε η 8η αγωνιστική των Play Outs της Super League 2 όπου ήδη είχε κριθεί η τύχη των ομάδων που πέφτουν. Απλώς μετά από αυτήν την αγωνιστική επιβεβαιώθηκε ότι έπεσε και μαθηματικά η Καβάλα. Ο ΠΑΣ Γιάννινα επεβλήθη της Καβάλας με 3-1, ο Μακεδονικός του Καμπανιακού με 4-3 ενώ ο Νέστος κρατούσε το 0-1 με τον ΠΑΟΚ Β' για αρκετό διάστημα αλλά τελικώς οι 2 ομάδες έμειναν στο 1-1.

ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα 3-1

Ο ΠΑΣ Γιάννινα κατάφερε να νικήσει την Καβάλα με ένα άνευ ουσίας βέβαια 3-1. Τα γκολ των νικητών έβαλαν οι Φιόγκμπε στο 80' και το 92' με σουτ και ο Τουντόντα με κεφαλιά στο 89' ενώ για την Καβάλα γκολ έβαλε ο Ρόβας με σουτ στο 82'.

ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Λαδιάς, Καφενζής (60′ Τουτόντα), Βιραμάκι, Ντεκουμές (72′ Γκρέστας), Κιτσάκης, Δούμας, Κασέμι, Κριμιτζάς (72′ Τσίρης), Φιόγκμπε, Μπουλάρι (60′ Πατρινός) και Αθανασίου (60′ Παναγιωτακόπουλος).

Καβάλα (Τάτσης): Ιωαννίδης, Μπρέγκου, Κολλαράς, Χρούστινετς, Στίκας, Κομάτσι (61′ Κουντουριώτης), Βοριαζίδης (70′ Ρόβας), Ξυγκόρος (79′ Παναγιώτου), Σιφναίος, Γαβριηλίδης και Δημοσθένους (61′ Παπαδόπουλος).

Μακεδονικός – Καμπανιακός 4-3

Απολαυστικό ματς με πολλά γκολ το Μακεδονικός - Καμπανιακός (4-3). Για τους νικητές βρήκαν δίχτυα ο Καντάβε στο 11' με πέναλτι και στο 17' με σουτ ενώ υπήρξε το αυτογκόλ του Παπαστεριανού στο 13' και του Σουλαϊμόν στο 57' με σουτ. Για τον Καμπανιακό σκόραραν ο Ελευθεριάδης στο 59' με πέναλτι, ο Γαρύφαλλος στο 77' με κεφαλιά και ο Ανανιάδης με κεφαλιά στο 83'. Στο 67' αποβλήθηκε για τον Μακεδονικό ο Σουλαϊμόν μετά από μία επικίνδυνη κίνησή του που προκάλεσε και μεγάλη ένταση.

Μακεδονικός (Θ. Κούρτογλου): Καζέλης, Κωνσταντινίδης (84′ Κώτσογλου), Τσουκάνης, Θωμάι, Σαραγιώτης (28′ λ.τ Σταμπουλίδης), Βερχόβεν, Κωτέλης, Παρασκευάς, Σουλαϊμόν, Καντάβε και Νίκος (74′ Αντελέκε).

Καμπανιακός (Αυγέρος): Κασαπίδης, Γαρύφαλλος, Παπακωνσταντίνου, Αμπουντού (68′ Λύγκας), Ν. Καθάριος (68′ Ανανιάδης), Μωυσίδης (57′ Δερμιτζάκης), Τσαπακίδης, Ντουμάνης, Παπαστεριανός, Παντεκίδης (64′ λ.τ Καράδαλης) και Καστίδης (46′ Ελευθεριάδης).

ΠΑΟΚ Β' – Νέστος Χρυσούπολης 1-1

Για ένα 20λεπτο ο Νέστος κρατούσε το σκορ υπέρ του με το 0-1 επί του ΠΑΟΚ Β'. Ο Λέλεκας με σουτ στο 67' έκανε το 0-1 ενώ στο 87' ο Γκιτέρσος με πέναλτι έκανε το τελικό 1-1.

ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Στεργιάκης, Χιμένεθ, Λούκας, Κωττάς (66′ Πάβελ), Κοσίδης (46′ Αδάμ), Σαρρής, Καλόγηρος (82′ Καλαϊτσίδης), Μπέρδος (82′ Αλμασίδης), Κανίς (66′ Τσιφούτης), Ραϊχανί και Γκιτέρσος.

Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Λέλεκας, Δημητριάδης, Γκιώνης, Τσαμούρης (16′ λ.τ Δερμιτζάκης), Τσίκος, Γιαξής, Σαπουντζής (66′ Δούμτσης), Κωστίκα, Γλυνός (66′ Σταυρόπουλος) και Σέα.

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ Β' 28

Νέστος Χρυσούπολης 27

Kαβάλα 20

Καμπανιακός 16

ΠΑΣ Γιάννινα 13

Μακεδονικός 11