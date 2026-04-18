Super League 2 - Play Outs Βορρά: Ισοπαλία του ΠΑΟΚ Β' με Νέστο, έπεσε και μαθηματικά η Καβάλα
- ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα 3-1
- Μακεδονικός – Καμπανιακός 4-3
- ΠΑΟΚ Β' – Νέστος Χρυσούπολης 1-1
- Play Outs Super League 2 - Βορράς - αποτελέσματα (8η αγωνιστική)
- Η βαθμολογία
Δύο νικήτριες σε τρία ματς είχε η 8η αγωνιστική των Play Outs της Super League 2 όπου ήδη είχε κριθεί η τύχη των ομάδων που πέφτουν. Απλώς μετά από αυτήν την αγωνιστική επιβεβαιώθηκε ότι έπεσε και μαθηματικά η Καβάλα. Ο ΠΑΣ Γιάννινα επεβλήθη της Καβάλας με 3-1, ο Μακεδονικός του Καμπανιακού με 4-3 ενώ ο Νέστος κρατούσε το 0-1 με τον ΠΑΟΚ Β' για αρκετό διάστημα αλλά τελικώς οι 2 ομάδες έμειναν στο 1-1.
ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα 3-1
Ο ΠΑΣ Γιάννινα κατάφερε να νικήσει την Καβάλα με ένα άνευ ουσίας βέβαια 3-1. Τα γκολ των νικητών έβαλαν οι Φιόγκμπε στο 80' και το 92' με σουτ και ο Τουντόντα με κεφαλιά στο 89' ενώ για την Καβάλα γκολ έβαλε ο Ρόβας με σουτ στο 82'.
ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Λαδιάς, Καφενζής (60′ Τουτόντα), Βιραμάκι, Ντεκουμές (72′ Γκρέστας), Κιτσάκης, Δούμας, Κασέμι, Κριμιτζάς (72′ Τσίρης), Φιόγκμπε, Μπουλάρι (60′ Πατρινός) και Αθανασίου (60′ Παναγιωτακόπουλος).
Καβάλα (Τάτσης): Ιωαννίδης, Μπρέγκου, Κολλαράς, Χρούστινετς, Στίκας, Κομάτσι (61′ Κουντουριώτης), Βοριαζίδης (70′ Ρόβας), Ξυγκόρος (79′ Παναγιώτου), Σιφναίος, Γαβριηλίδης και Δημοσθένους (61′ Παπαδόπουλος).
Μακεδονικός – Καμπανιακός 4-3
Απολαυστικό ματς με πολλά γκολ το Μακεδονικός - Καμπανιακός (4-3). Για τους νικητές βρήκαν δίχτυα ο Καντάβε στο 11' με πέναλτι και στο 17' με σουτ ενώ υπήρξε το αυτογκόλ του Παπαστεριανού στο 13' και του Σουλαϊμόν στο 57' με σουτ. Για τον Καμπανιακό σκόραραν ο Ελευθεριάδης στο 59' με πέναλτι, ο Γαρύφαλλος στο 77' με κεφαλιά και ο Ανανιάδης με κεφαλιά στο 83'. Στο 67' αποβλήθηκε για τον Μακεδονικό ο Σουλαϊμόν μετά από μία επικίνδυνη κίνησή του που προκάλεσε και μεγάλη ένταση.
Μακεδονικός (Θ. Κούρτογλου): Καζέλης, Κωνσταντινίδης (84′ Κώτσογλου), Τσουκάνης, Θωμάι, Σαραγιώτης (28′ λ.τ Σταμπουλίδης), Βερχόβεν, Κωτέλης, Παρασκευάς, Σουλαϊμόν, Καντάβε και Νίκος (74′ Αντελέκε).
Καμπανιακός (Αυγέρος): Κασαπίδης, Γαρύφαλλος, Παπακωνσταντίνου, Αμπουντού (68′ Λύγκας), Ν. Καθάριος (68′ Ανανιάδης), Μωυσίδης (57′ Δερμιτζάκης), Τσαπακίδης, Ντουμάνης, Παπαστεριανός, Παντεκίδης (64′ λ.τ Καράδαλης) και Καστίδης (46′ Ελευθεριάδης).
ΠΑΟΚ Β' – Νέστος Χρυσούπολης 1-1
Για ένα 20λεπτο ο Νέστος κρατούσε το σκορ υπέρ του με το 0-1 επί του ΠΑΟΚ Β'. Ο Λέλεκας με σουτ στο 67' έκανε το 0-1 ενώ στο 87' ο Γκιτέρσος με πέναλτι έκανε το τελικό 1-1.
ΠΑΟΚ Β' (Πονζ): Στεργιάκης, Χιμένεθ, Λούκας, Κωττάς (66′ Πάβελ), Κοσίδης (46′ Αδάμ), Σαρρής, Καλόγηρος (82′ Καλαϊτσίδης), Μπέρδος (82′ Αλμασίδης), Κανίς (66′ Τσιφούτης), Ραϊχανί και Γκιτέρσος.
Νέστος Χρυσούπολης (Κεχαγιάς): Αστράς, Λέλεκας, Δημητριάδης, Γκιώνης, Τσαμούρης (16′ λ.τ Δερμιτζάκης), Τσίκος, Γιαξής, Σαπουντζής (66′ Δούμτσης), Κωστίκα, Γλυνός (66′ Σταυρόπουλος) και Σέα.
Play Outs Super League 2 - Βορράς - αποτελέσματα (8η αγωνιστική)
ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα 3-1
Μακεδονικός – Καμπανιακός 4-3
ΠΑΟΚ Β' – Νέστος Χρυσούπολης 1-1
Η βαθμολογία
ΠΑΟΚ Β' 28
Νέστος Χρυσούπολης 27
Kαβάλα 20
Καμπανιακός 16
ΠΑΣ Γιάννινα 13
Μακεδονικός 11
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.