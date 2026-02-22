Δείτε το γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη μεγάλη νίκη του Ηρακλή στην έδρα της Νίκης Βόλου με 1-0.

Σπουδαία νίκη για τον Ηρακλή στο «Παντελής Μαγουλάς». Ο Γηραιός παρόλο που έπαιξε για περισσότερα από 40 λεπτά με παίκτη λιγότερο,λόγω της αποβολής του Γιώργου Μάναλη, πήρε τη νίκη επί της Νίκη Βόλου με 1-0.

Στο 50ο λεπτό άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν, καθώς ο αρχισκόρερ του Ηρακλή, αποβλήθηκε, επειδή σήκωσε ψηλά το πόδι του σε διεκδίκηση με τον Πασαλίδη και είδε την απευθείας κόκκινη κάρτα.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα οι Θεσσαλονικείς πίεσαν για το γκολ και το βρήκαν στο 68ο λεπτό. Ο δανεικός από την Κηφισιά, Παναγιώτης Τζίμας γύρισε την μπάλα, η μπάλα κόντραρε στον Πασαλίδη και κατέληξε στα δίχτυα των γηπεδούχων για το 0-1.

Με αυτότο αποτέλεσμαο Ηρακλής ξέφυγε στο +7 και από τους δύο διώκτες του, καθώς την ίδια ώρα έχασε και η Αναγέννηση Καρδίτσας στην έδρα του Αστέρα Β' AKTOR.