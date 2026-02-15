Αιγάλεω και Ηλιούπολη πήραν σημαντικά τρίποντα στη «μάχη» της παραμονής, ενώ η Athens Kallithea έχασε από το Σίτι και έμπλεξε για τα καλά.

Η «μάχη» για την παραμονή στο Νότιο Όμιλο της Super League 2 «φούντωσε» για τα καλά. Το Αιγάλεω νίκησε την Athens Kallithea στο ντεμπούτο του Καλαϊτζίδη, στην Καισαριανή με 1-0, η Ηλιούπολη υπέταξε τον Παναργειακό με 1-0 και μείωσαν τη διαφορά από την ομάδα της Καλλιθέας σε έναν και δύο βαθμούς, αντίστοιχα. Νίκη - χρυσάφι στις καθυστερήσεις για την Ελλάς Σύρου.

Αιγάλεω - Athens Kallithea 1-0

Η Αthens Κallithea έχασε την τετράδα μέσα από τα χέρια της την τελευταία αγωνιστική της regular season και τώρα θα δώσει μάχη για να σωθεί στη Super league 2. Η ομάδα της Καλλιθέας έχασε από το Αιγάλεω στην Καισαριανή με 1-0 και βρίσκεται πλέον υπό μεγάλη πίεση.

Το Σίτι προηγήθηκε στο 26ο λεπτό με σουτ του Φαϊζάλ. Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν αλλά δεν έιχαν ουσία. Η Athens Kallithea κέρδισε πέναλτι, όμως ο Καραργύρης νίκησε τον Ματίγια στο 63ο λεπτό και κράτησε το μηδέν.

Αιγάλεω (Τερζής): Καραργύρης, Καρρίκι, Κωστέας, Ευαγγέλου, Φαϊζάλ (72′ Σπυρίδης), Ζιούλης, Κωστόπουλος, Φαϊτάκης, Σαποβάλοφ, Ουνγιαλίδης, Σλίμον.

Athens Kallithea (Καλαϊτζίδης): Κρέσπι, Λεμονής (77′ Μεταξάς), Γκέζος, Βασιλογιάννης, Μαυριάς (46′ Γερολέμου), Φροσύνης, Γρίβας (72′ Βάρκας), Πανάγου, Μάνιας, Σωτηράκος, Ματίγια.

Χανιά - Ελλάς Σύρου 1-2

Το ντεμπούτο του Νίκου Αναστόπουλου στον πάγκο των Χανίων συνοδεύτηκε από ήττα καθώς η Ελλάς Σύρου με γκολ στις καθυστερήσεις πέρασε με το διπλό (1-2) στην πρεμιέρα των Play Outs του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Η ομάδα της Σύρου μπήκε... φουριόζα στο παιχνίδι, έχασε ευκαιρίες και πήρε το προβάδισμα στο 24' με μια σέντρα - σουτ του Νάτσου που αιφνιδίασε τον Στογιάνοβιτς για το 0-1. Η απάντηση των Χανίων ήρθε στο δεύτερο μέρος με εύστοχο πέναλτι του Τούργκοτ στο 56'.

Ο Στογιάνοβιτς είπε «όχι» σε αρκετές ευκαιρίες των φιλοξενούμενων στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά η Ελλάς Σύρου στο 93' με μια σουτάρα του Γαρουφαλιά εκτός περιοχής πήρε μια μεγάλη νίκη με 1-2, ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας στη μάχη για την παραμονή. Από την άλλη, τα Χανιά χρειάζονται άμεσα νίκες, καθώς βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση, επτά βαθμούς κάτω από τη γραμμή του υποβιβασμού.

Χανιά (Αναστόπουλος): Στογιάνοβιτς, Τοπαλίδης (81′ Αβεντισιάν), Βαλεριάνος, Κοπάς, Διαμαντής, Λάμτσε, Ντιαμπί, Παναγιωτούδης (63′ Χασάνογλου), Μπουλμαγκά (81′ Λούκοβιτς), Οτσοβέτσι (76′ Καπνίδης), Τούργκοτ (63′ Λόπεζ).

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Ζαφείρης, Σταματούλλας, Βλάχος, Γαρουφαλιάς, Νάτσος (79′ Όγκμποε), Κολιμάτσης (46′ Τσιαντούλας), Βερνάρδος (68′ Ναρσίνγκ), Κόλα (68′ Νίνο), Γκορντεζιάνι (87′ Ζώνιος).

Super League 2 - Νότιος

1η αγωνιστική

Αιγάλεω – Athens Kallithea 1-0

Ηλιούπολη – Παναργειακός 1-0

Χανιά – Ελλάς Σύρου 1-2

Βαθμολογία

5. Ελλάς Σύρου 15

6. Αthens Kallithea 13

7. Αιγάλεω 12

8. Ηλιούπολη 11

9. Χανιά 6

10. Παναργειακός 3

Επόμενη αγωνιστική (2η)