Η Μαρκό πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας από τον Ολυμπιακό Β στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων με σκόρερ τον γκολκίπερ της Χρήστο Θεοδωράκη που είχε μπει αλλαγή!

Ο Θεοδωράκης είχε περάσει κάτω από την εστία της Μαρκό στο 74' λόγω τραυματισμού του Αυγερινού.

Στο 96' προωθήθηκε σε μια εκτέλεση κόρνερ, με την ομάδα του να ψάχνει την ισοφάριση στα τελευταία λεπτά και με κεφαλιά βρήκε δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.