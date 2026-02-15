Μαρκό - Ολυμπιακός Β: Ο τερματοφύλακας Θεοδωράκης μπήκε αλλαγή στο 74' και στο 96' με κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1
Η Μαρκό πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας από τον Ολυμπιακό Β στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων με σκόρερ τον γκολκίπερ της Χρήστο Θεοδωράκη που είχε μπει αλλαγή!
Συναρπαστικό φινάλε στο Μαρκό - Ολυμπιακός Β με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στο 96' με σκόρερ τον τερματοφύλακά τους, Χρήστο Θεοδωράκη!
Ο Θεοδωράκης είχε περάσει κάτω από την εστία της Μαρκό στο 74' λόγω τραυματισμού του Αυγερινού.
Στο 96' προωθήθηκε σε μια εκτέλεση κόρνερ, με την ομάδα του να ψάχνει την ισοφάριση στα τελευταία λεπτά και με κεφαλιά βρήκε δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.