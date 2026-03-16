Η ΠΑΕ Χανίων εξέδωσε ανακοίνωση κατά της διαιτησίας στο ματς με την Athens Kallithea, με αφορμή το γκολ που ακυρώθηκε στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης για τη Superleague 2.

Τα Χανιά γνώρισαν την ήττα με 2-1 από την Athens Kallithea στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των play out της Superleague 2. Οι Κρητικοί βρήκαν δίχτυα στο 81ο λεπτό του ματς με τον Καπνίδη, ωστόσο το γκολ του για το 1-2 δεν μέτρησε μιας και ο βοηθός υπέδειξε οφσάιντ στη συγεκριμένη φάση.

Ο παίκτης των Χανίων, που ξεκίνησε από κανονική θέση πίσω από δύο αντιπάλους του, είδε το τέρμα του να ακυρώνεται, με την ΠΑΕ να κάνει λόγο για μία απόφαση που άλλαξε την εικόνα του ματς μιας και ακολούθησε το νικητήριο γκολ από την ομάδα της Καλλιθέας.

Η φάση του γκολ

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση των Χανίων

«Στον σημερινό αγώνα με την Athens Kallithea που η ομάδα μας έπαιζε την επιβίωση της, γίναμε για ακόμη μία φορά μάρτυρες μιας διαιτησίας που από το ξεκίνημα του παιχνιδιού έδειξε τις διαθέσεις της.

Από το πρώτο κιόλας λεπτό έγινε ξεκάθαρο ότι η διαιτησία του Κεχαγιά από τον σύνδεσμο Κοζάνης και των συνεργατών του Κωνσταντόπουλου (Αρκαδίας), Κουντουρά (Μακεδονίας) και του ανεξήγητα προκλητικού Μαυραντωνάκη (Ηρακλείου) είχε συγκεκριμένη… κατεύθυνση. Λανθασμένα σφυρίγματα, διαφορετικά κριτήρια στις αποφάσεις και συνεχείς παρεμβάσεις που αλλοίωσαν τον ρυθμό του αγώνα, δημιούργησαν από νωρίς το αίσθημα ότι κάποιοι είχαν ήδη αποφασίσει πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι.

Το αποκορύφωμα ήρθε στο 81ο λεπτό. Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας Καπνίδης, σκοράρει κανονικά, μετά από κεφαλιά πάσα του Κουτρουμπή, όμως ο δεύτερος βοηθός Κουντουράς (Μακεδονίας) υποδεικνύει ανύπαρκτο οφσάιντ και ακυρώνει το γκολ. Μια απόφαση που δεν αντέχει σε καμία σοβαρή ποδοσφαιρική ανάλυση. Το βίντεο και η φωτογραφία της φάσης που δίνουμε στη δημοσιότητα αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας βρίσκεται σε απολύτως κανονική θέση καλυπτόμενος, όχι από έναν, αλλά από δυο αντιπάλους!

Μιλάμε για μια κομβική φάση που άλλαξε την εξέλιξη του αγώνα. Δύο λεπτά αργότερα, η αντίπαλη ομάδα βρίσκει το γκολ και διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

Δυστυχώς, αυτό που βίωσε σήμερα η ομάδα μας δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Στα play outs η ΠΑΕ Χανιά δέχεται έναν ανελέητο διαιτητικό πόλεμο. Το ίδιο έργο είδαμε στις αναμετρήσεις με τον Παναργειακό και το Αιγάλεω, όπου επίσης καταγράφηκαν αποφάσεις που προκάλεσαν εύλογη αγανάκτηση και που μόνο ως εχθρικές μπορούν να χαρακτηριστούν. Δύο καταφανέστατα πέναλτι σε κάθε έναν από αυτούς τους αγώνες δεν δόθηκαν ποτέ. Τότε σιωπήσαμε, θεωρώντας πως δεν πρέπει να δυναμιτίσουμε το κλίμα, όμως φαίνεται ότι κάποιοι εξέλαβαν τη στάση μας ως αδυναμία, για να φτάσουμε στο σημερινό σημείο.

Θέλουμε επίσης να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι η ΠΑΕ Χανιά δεν έχει απολύτως τίποτα να χωρίσει με καμία από τις αντίπαλες ομάδες. Ο σεβασμός μας προς όλους τους συλλόγους είναι δεδομένος και η μάχη που δίνουμε αφορά αποκλειστικά όσα συμβαίνουν γύρω από τη διαιτησία και τις αποφάσεις που αλλοιώνουν την ισονομία του πρωταθλήματος.

Παράλληλα όμως η ομάδας μας θέλει να κάνει προς πάσα κατεύθυνση ξεκάθαρο πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί αυτή την κατάσταση ως κανονικότητα. Δεν ζητάμε καμία εύνοια, αλλά απαιτούμε το αυτονόητο: σεβασμό, ισονομία και διαιτησίες που δεν θα αλλοιώνουν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μας.

Ας το καταλάβουν όλοι καλά: Όσο κι αν προσπαθείτε να μας πολεμήσετε, η ομάδα μας δεν πρόκειται να σταματήσει».