Η Ελλάδα Σύρου πήρε την εντός έδρας νίκη με τον Παναργειακό ενώ νικηφόρα έκλεισαν την αγωνιστική και οι Athens Kallithea και Αιγάλεω.

Σε αυτήν την φάση η Ελλάδα Σύρου και η Athens Kallithea παραμένουν τα φαβορί για την παραμονή τους στην κατηγορία της Super League 2. Και οι δυό τους πήραν από ένα τρίποντο την Κυριακή. Εκτός αυτού νίκησε και το Αιγάλεω στα Play Outs του Νοτίου Ομίλου διατηρώντας κάποιες τελευταίες ελπίδες.

Ελλάς Σύρου – Παναργειακός 3-1

Η Ελλάδα Σύρου πήρε ξανά τη νίκη με το 3-1 επί του Παναργειακού. Σκόρερ της ήταν στο 17' ο Κόλα με σουτ, ο Καλιμάτσης στο 29' με σουτ και ο Γκορνεζιάνι στο 40' με σουτ. Στο 49' ο Καπετάνος σκόραρε για τον Παναργειακό.

Κατά τα άλλα στο 36' εκτέλεσε πέναλτι ο Καπετάνος και ο Γκίνης το απέκρουσε. Εκτός αυτού σε σχέση με το 3ο γκολ της Ελλάδας στο 40' ο Γκορντεζιάνι εκτέλεσε πέναλτι, το απέκρουσε ο Καραθανάσης και στην επαναφορά ο ίδιος παίκτης σκόραρε.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Βλάχος, Ζαφείρης, Νάτσος, Κολιμάτσης (46′ Ζώνιος), Νίνο (69′ Τριμμάτης), Κόλα (46′ Βερνάρδος), Ναρσίνγκ (59′ Μπάμπης) και Γκορντεζιάνι.

Παναργειακός (Παπαβασιλείου): Καραθανάσης, Λαζαρίδης, Τσάνι (34′ Κότζα), Σκόνδρας (56′ Πάνος), Νικολετόπουλος, Ζησούλης, Παναγιώτου, Καπετάνος, Σιντίκ, Γιάννη (34′ Χαλβατζίου) και Ντάμακ.

ΠΑΕ Χανιά – Athens Kallithea 1-2

Η Athens Kallithea με τα γκολ του Μυαριά στο 8' με σουτ και του Ματίγιεβιτς με κεφαλιά στο 84' πήρε το ματς με τα Χανιά εκτός έδρας. Οι γηπεδούχοι σκόραραν με σουτ του Καπνίδη στο 31'. Στο 78' υπήρξε δοκάρι για την Athens Kallithea με το σουτ του Σαταριάνο.

Χανιά (Αναστόπουλος): Στογιάνοβιτς, Τοπαλίδης (46′ Τζανακάκης), Αβεντισιάν, Κουτρουμπής, Διαμαντής, Κοπάς (76′ Τούργκοτ), Παναγιωτούδης, Βάρντιτς, Λόπεζ, Οτσοβέτσι και Καπνίδης.

Athens Kallithea (Καλαϊτζίδης): Κρέσπι, Μεταξάς, Ράμα, Βασιλόγιαννης, Μαυριάς, Ματίγιεβιτς, Ντεντάκης, Πανάγου, Μανιάς,

Σωτηράκος και Ματίγια.

Αιγάλεω – Ηλιούπολη 2-0

Με σκόρερ τους Φαϊτάκη στο 16' με σουτ αι Σλιμόν στο 86' με σουτ το Αιγάλεω επικράτησε στο γήπεδό του της Ηλιούπολης. Το τελικό 2-0 αφήνει κάποιες - όχι πολλές - πιθανότητες για το Σίτι.

Αιγάλεω (Τερζής): Καραργύρης, Κωστέας (73′ Νταλούκ), Φαϊζάλ (66′ Περκ), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Κωστόπουλος, Φαϊτάκης (66′ Καραμπάς), Τάτσης, Σαποβάλοφ (46′ Ενομό), Αναστασόπουλος και Σλιμόν.

Ηλιούπολη (Γράφας): Κυρίτσης, Τσίκα, Μπουγαΐδης, Μαϊδανός, Τσιλιγγίρης, Κρέτσι, Θωμαΐδης (74′ Παπασάββας), Ορτιγκόσα (32′ Τζούντα Γκαρσία), Μπλανκ Καζάου (84′ Καλαμβόκης), Κουϊρουκίδης και Κεραμιδάς (84′ Σμπώκος).

Η αγωνιστική (5η)

Ελλάς Σύρου - Παναργειακός 3-1

Αιγάλεω - Ηλιούπολη 2-0

Χανιά - Athens Kallithea 1-2

Βαθμολογία

1. Ελλάς Σύρου 23

2. Athens Kallithea 23

--------------------------

3. Αιγάλεω 19

4. Χανιά 13

5. Ηλιούπολη 12

6. Παναργειακός 3