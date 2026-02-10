Ελλάς Σύρου: Πειθαρχική δίωξη για έλλειψη γιατρού στο ματς με την Καλαμάτα
Νέοι... μπελάδες στον ορίζοντα για την Ελλάς Σύρου, καθώς ο ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε πειθαρχική δίωξη στους νησιώτες.
Ο λόγος αφορά την απουσία γιατρού στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του Νοτίου Ομίλου της Superleague 2 με την Καλαμάτα, που έγινε στο γήπεδο της Ηλιούπολης στις 25 Ιανουαρίου.
Όπως αναφέρεται, δεν υπήρχε ο αρμόδιος ιατρός στο στάδιο, επομένως ο αγώνας δεν θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει βάσει ΚΑΠ.
Η ενημέρωση:
Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος του σωματείου ΑΠΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ, διότι στο παιχνίδι μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΠΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΠΑΕ ΠΣ Καλαμάτα για την 18η αγωνιστική του Β' Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2 δεν υπήρχε στο γήπεδο ιατρός αγώνα, αν και ως γηπεδούχος ομάδα ήταν υπεύθυνη για την παρουσία ιατρού στον αγώνα
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.