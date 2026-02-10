Ο ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας άσκησε δίωξη εις βάρος της Ελλάς Σύρου, για απουσία γιατρού στο παιχνίδι με την Καλαμάτα (25/1).

Νέοι... μπελάδες στον ορίζοντα για την Ελλάς Σύρου, καθώς ο ποδοσφαιρικός Εισαγγελέας, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε πειθαρχική δίωξη στους νησιώτες.

Ο λόγος αφορά την απουσία γιατρού στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας του Νοτίου Ομίλου της Superleague 2 με την Καλαμάτα, που έγινε στο γήπεδο της Ηλιούπολης στις 25 Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρεται, δεν υπήρχε ο αρμόδιος ιατρός στο στάδιο, επομένως ο αγώνας δεν θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει βάσει ΚΑΠ.

Η ενημέρωση:

Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος του σωματείου ΑΠΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ, διότι στο παιχνίδι μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΠΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΠΑΕ ΠΣ Καλαμάτα για την 18η αγωνιστική του Β' Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2 δεν υπήρχε στο γήπεδο ιατρός αγώνα, αν και ως γηπεδούχος ομάδα ήταν υπεύθυνη για την παρουσία ιατρού στον αγώνα