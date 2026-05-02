Χριστοφιλέας στους παίκτες της Ελλάς Σύρου: «Είστε μάγκες, σας αξίζουν τα πάντα!»

Το «αντίο» του Παναγιώτη Χριστοφιλέα στους παίκτες της Ελλάς Σύρου, στο τελευταίο του ματς πριν αναλάβει την Καλαμάτα.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας έγραψε τον επίλογο σε μια σπουδαία πορεία με την Ελλάς Σύρου, με τον Έλληνα κόουτς να αποχαιρετά την ομάδα του και τον κόσμο της πριν μετακομίσει στην Καλαμάτα για τη Μαύρη Θύελλα.

Οι Κυκλαδίτες δημοσίευσαν το βίντεο με την ξεχωριστή ομιλία του 41χρονου τεχνικού στο τελευταίο τους παιχνίδι, με τον ίδιο να μιλά για όλα όσα κατάφεραν μαζί στη διάρκεια της φετινής σεζόν, εμψυχώνοντάς τους κι ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στη Superleague 2.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χριστοφιλέας στους παίκτες του

«Ακούστε όλοι. Αυτή η μεγάλη οικογένεια που φτιάξαμε εδώ πέρα δεν θα μπορούσε να την χτυπήσει κανένας. Δεν θα μπορούσε κανένας να της δημιουργήσει πρόβλημα. Γιατί; Γιατί είμαστε μια οικογένεια. Είμαστε εμείς η ομάδα. Είναι αυτά τα παιδιά που έρχονται κάθε Κυριακή, είναι αυτός ο κόσμος. Είναι ένα ολόκληρο νησί. Το εκπροσωπήσαμε επάξια. Είστε μάγκες, σας αξίζουν τα πάντα! Κανείς δεν πίστευε στην αρχή ότι αυτή η ομάδα θα είναι έτσι.

Και αυτή η ομάδα αδικήθηκε για να σωθεί την προτελευταία αγωνιστική. Αξίζετε τα πάντα. Εύχομαι σε όλους τα καλύτερα και να πάτε όσο πιο ψηλά γίνεται. Και το τελευταίο, να ξέρετε ότι γράψατε ιστορία. Ο καθένας ξεχωριστή. Για εμένα είστε πάντα εδώ όχι μόνο ως παίκτες, ως μάγκες».