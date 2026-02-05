Ελλάς Σύρου: Οριστική συμφωνία με τον Λουτσιάνο Νάρσινγκ!
Νωρίτερα σήμερα (5/2) διαβάσατε στο Gazzetta τα λόγια του προέδρου της Ελλάς Σύρου, αναφορικά με την προσπάθεια που κάνει ο σύλλογος για μια τεράστια μεταγραφή.
Πλέον και βάσει του ρεπορτάζ, υπάρχει πλήρης συμφωνία με τον Λουτσιάνο Νάρσινγκ, έτσι ώστε ο Ολλανδός διεθνής εξτρέμ να αποτελέσει το ηχηρότερο μεταγραφικό απόκτημα ομάδας της Superleague 2 φέτος.
Οι διοικούντες της Ελλάς έκαναν το παν έτσι ώστε ο ποδοσφαιριστής να πειστεί για το πλάνο τους και να δώσουν στον προπονητή Χριστοφιλέα ένα ακόμη «όπλο», ενόψει της δύσκολης μάχης για την παραμονή στην κατηγορία. Πλέον, απομένει η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς Συριανών για την προσθήκη του άλλοτε παίκτη των Αϊντχόφεν, Σουόνσι και Τβέντε.
