Η Ελλάς Σύρου ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Λουτσιάνο Νάρσινγκ και είναι έτοιμη να ρίξει τη «βόμβα» της χρονιάς στη Superleague 2.

Νωρίτερα σήμερα (5/2) διαβάσατε στο Gazzetta τα λόγια του προέδρου της Ελλάς Σύρου, αναφορικά με την προσπάθεια που κάνει ο σύλλογος για μια τεράστια μεταγραφή.

Πλέον και βάσει του ρεπορτάζ, υπάρχει πλήρης συμφωνία με τον Λουτσιάνο Νάρσινγκ, έτσι ώστε ο Ολλανδός διεθνής εξτρέμ να αποτελέσει το ηχηρότερο μεταγραφικό απόκτημα ομάδας της Superleague 2 φέτος.

Οι διοικούντες της Ελλάς έκαναν το παν έτσι ώστε ο ποδοσφαιριστής να πειστεί για το πλάνο τους και να δώσουν στον προπονητή Χριστοφιλέα ένα ακόμη «όπλο», ενόψει της δύσκολης μάχης για την παραμονή στην κατηγορία. Πλέον, απομένει η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς Συριανών για την προσθήκη του άλλοτε παίκτη των Αϊντχόφεν, Σουόνσι και Τβέντε.