Η Athens Kallithea ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 69χρονο προπονητή Δημήτρη Καλαϊτζίδη.

Η Athens Kallithea μπορεί την περασμένη σεζόν να αγωνιζόταν στη Stoiximan Super League και να έδωσε σκληρή «μάχη» για την παραμονή της, όμως φέτος δεν κατάφερε καν να μπει στα Play Off του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Η ομάδα της Καλλιθέας έχασε στα... τελευταία λεπτά, του τελευταίου παιχνιδιού της κανονικής διάρκειας το «εισιτήριο» της τετράδας από τον Ολυμπιακό Β', από τη στιγμή που η ίδια δεν κατάφερε να νικήσει την Ηλιούπολη στο «Ελ Πάσο». Η διοίκηση στου κλαμπ επέλεξε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή εν όψει της «μάχης» παραμονής και σε αυτό το πλαίσιο ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης αντικατέστησε τον Σωκράτη Οφρυδόπουλο.

Η Athens Kallithea θέλησε να πάει σε μια επιλογή με εμπειρία και κατέληξε στον 69χρονο τεχνικό, ο οποίος είναι άριστος γνώστης της κατηγορίας και των παιχνιδιών... ειδικών συνθηκών που ακολουθούν. Βέβαια είναι αξιοσημείωτο πως ο πολύπειρος κόουτς επιστρέφει στους πάγκους μετά από περίπου δύο χρόνια.

Τελευταία φορά που καθοδήγησε ομάδα ήταν τον Μάρτιο του 2024, στην τελευταία του χρονιά στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ενώ τον Δεκέμβριο του 2024 ανέλαβε την Παναχαϊκή, από την οποία αποχώρησε δύο εβδομάδες αργότερα, πριν προλάβει να καθίσει καν να κοουτσάρει, λόγω των εξωαγωνιστικών προβλημάτων που αντιμετώπιζαν οι Αχαιοί.

Θυμίζουμε πως από τα Play Outs της Super League 2 υποβιβάζονται τέσσερις ομάδες. Η 6η Athens Kallithea θα μπει στη διαδικασία με 13 βαθμούς, τέσσερις πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, στην οποία είναι το Αιγάλεω.

H ανακοίνωση της Athens Kallithea

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει ότι ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης ανέλαβε καθήκοντα προπονητή της πρώτης ομάδας.

Ο Καλαϊτζίδης, 69 ετών, γεννήθηκε στις Σέρρες, και είχε την πιο επιτυχημένη προπονητική θητεία του στη Βέροια, με την οποία πανηγύρισε την άνοδο στη Super League 2 τη σεζόν 2004/05, καθώς και την άνοδο στη Super League τις σεζόν 2006/07 και 2011/12. Μετά την παραίτησή του από τη Βέροια, επέστρεψε στον σύλλογο στα μέσα της σεζόν 2012/13 του πρωταθλήματος Super League και εξασφάλισε την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση με απολογισμό εννέα νίκες, επτά ισοπαλίες και εννέα ήττες, ενώ παράλληλα έφτασε έως τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το 2014 και το 2015, ο Καλαϊτζίδης ανέλαβε καθήκοντα στον Άρη, τόσο ως προπονητής όσο και ως τεχνικός διευθυντής.

Μετά την αποχώρησή του από τον Άρη, ο Καλαϊτζίδης οδήγησε τον Απόλλωνα Πόντου (νυν Απόλλων Καλαμαριάς) στην άνοδο στη Super League 2 τη σεζόν 2016/17, και στη συνέχεια παρέμεινε στον σύλλογο για οκτώ σεζόν, έως και τη σεζόν 2023/24.

Καλωσήρθες, Δημήτρη».