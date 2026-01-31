Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Athens Kallithea αποτελεί ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος, ύστερα από τρεις μήνες.

Με ανακοίνωσή της, η Athens Kallithea έκανε γνωστή τη λήξη της συνεργασίας της με τον Σωκράτη Οφρυδόπουλο, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα τον περασμένο Οκτώβριο. Ο Έλληνας τεχνικός κάθισε στον πάγκο της ομάδας σε 13 ματς της Superleague 2, μετρώντας πέντε νίκες και τρεις ήττες.

Ο σύλλογος, με βάση τα όσα ανέφερε στην ανακοίνωσή του, αποφάσισε να προχωρήσει σε μία αλλαγή εν όψει των Play Out της διοργάνωσης ευχαριστώντας τον 52χρονο κόουτς για τη συνεισφορά του τόσο ως παίκτη όσο και ως προπονητή.

Η ανακοίνωση της ομάδας

Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σωκράτη Οφρυδόπουλο, ο οποίος αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας.

Δήλωση AKFC:

«Παρά την εκτίμηση και τον σεβασμό που τρέφουμε προς τον Σωκράτη τόσο ως προπονητή όσο και ως άνθρωπο, θεωρούμε ότι η ομάδα θα ωφεληθεί από μια αλλαγή ενόψει των playout. Ως γέννημα-θρέμμα Καλλιθέας και πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο Σωκράτης ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον σύλλογο και, μέσα από τη συνεργασία μας, έχει αναπτυχθεί μια στενή προσωπική σχέση, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη απόφαση ιδιαίτερα δύσκολη. Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά και την προσπάθειά του κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν».

