Με το παιχνίδι ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Πανιώνιο να ξεχωρίζει έγινε γνωστό το πρόγραμμα των Play Offs και Play Out του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Μεγάλα παιχνίδια και μεγάλες μάχες αναμένονται και στα Play Offs και Play Out και του Νοτίου Ομίλου μετά από αυτές του Βόρειου. Μετά την κλήρωση της Δευτέρας το παιχνίδι όσον αφορά την προσπάθεια ανόδου, που ξεχωρίζει είναι αυτό ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Πανιώνιο. Θυμίζουμε πως τα ματς θα διεξαχθούν στις 15 Φεβρουαρίου

Αναλυτικά το πρόγραμμα τόσο για την αμάχη της ανόδου, όσο και γι' αυτή της παραμονής έχει ως εξής:

Το αναλυτικό πρόγραμμα των playoffs του Β’ Ομίλου της Super League 2:

1η Αγωνιστική:

Καλαμάτα – Πανιώνιος

Μαρκο – Ολυμπιακός Β’

2η Αγωνιστική:

Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα

Πανιώνιος Μαρκό

3η Αγωνιστική:

Καλαμάτα – Μαρκό

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος

4η Αγωνιστική:

Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό

Πανιώνιος – Καλαμάτα

5η Αγωνιστική:

Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β’

Μαρκό – Πανιώνιος

6η Αγωνιστική:

Μαρκό – Καλαμάτα

Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’

Η βαθμολογία των Play Offs

1. Καλαμάτα 25

---------------------

2. Πανιώνιος 22

3. Μαρκό 16

4. Ολυμπιακός Β 14

Το πρόγραμμα των playouts του Β’ Ομίλου της Super League 2:

1η αγωνιστική

Ηλιούπολη – Παναργειακός

Χανιά – Ελλάς Σύρου

Αιγάλεω – Athens Kallithea

2η αγωνιστική (22/2)

Παναργειακός – Χανιά

Ελλάς Σύρου – Αιγάλεω

Athens Kallithea – Ηλιούπολη

3η αγωνιστική (1/3)

Παναργειακός – Athens Kallithea

Ελλάς Σύρου – Ηλιούπολη

Χανιλα – Αιγάλεω

4η αγωνιστική (8/3)

Ηλιούπολη – Χανιά

Athens Kallithea – Ελλάς Σύρου

Αιγάλεω – Παναργειακός

5η αγωνιστική (Κυριακή 15/3)

Ελλάς Σύρου - Παναργειακός

Χανιά - Athens Kallithea

Αιγάλεω - Ηλιούπολη

6η αγωνιστική (Σάββατο 21/3)

Παναργειακός - Ηλιούπολη

Athens Kallithea - Αιγάλεω

Ελλάς Σύρου - Χανιά

7η αγωνιστική (Κυριακή 29/3)

Χανιά - Παναργειακός

Ηλιούπολη - Athens Kallithea

Αιγάλεω - Ελλάς Σύρου

8η αγωνιστική (Σάββατο 4/4)

Athens Kallithea - Παναργειακός

Ηλιούπολη - Ελλάς Σύρου

Αιγάλεω - Χανιά

9η αγωνιστική (Κυριακή 19/4)

Παναργειακός - Αιγάλεω

Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea

Χανιά - Ηλιούπολη

10η αγωνιστική (Σάββατο 25/4)

Παναργειακός - Ελλάς Σύρου

Athens Kallithea - Χανιά

Ηλιούπολη - Αιγάλεω

Η βαθμολογία των Play Out

5. Athens Kallithea 13

6. Ελλάς Σύρου 12

-----------------------

7. Αιγάλεω 9

8. Ηλιούπολη 8

9. Χανιά 6

10. Παναργειακός 3