Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε των Play Out του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 τρεις ομάδες παλεύουν να αποφύγουν την τελευταία θέση που οδηγεί στη Γ' Εθνική.

Τρεις ομάδες του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 έχουν υποβιβαστεί ήδη στη Γ' Εθνική και... αναζητείται ο τέταρτος που θα τις ακολουθήσει. Μετά τον Παναργειακό που είχε υποβιβαστεί πριν δυο εβδομάδες «έπεσαν» την 7η αγωνιστική των Play Out τα Χανιά και η Ηλιούπολη, οι οποίες είχαν έψαχναν ποδοσφαιρικό... θαύμα.

Η Ελλάς Σύρου είχε τεράστια ευκαιρία να «τελειώσει» μαθηματικά την παραμονή της με νίκη κόντρα στο Αιγάλεω, σε ουδέτερη έδρα, όμως το Σίτι επικράτησε με 2-1 και έβαλε... φωτιά στην «κούρσα» τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος.

Η ομάδα του Τόλη Τερζη μείωσε την απόσταση από το σύνολο του Παναγιώτη Χριστοφιλέα στο τρίποντο, ενώ η Athens Kallithea είναι στο +4. Κριτήριο ισοβαθμίας είναι η κατάταξη στην κανονική διάρκεια, όπου το κλαμπ της Καλλιθέας υπερέχει, καθώς τερμάτισε στην 5η θέση, ενώ οι Συριανοί υπερισχύουν κόντρα στο Σίτι.

Το πρόγραμμα της Athens Kallithea (27 β.)

4/4, Athens Kallithea - Παναργειακός

19/4, Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea

25/4, Athens Kallithea -Χανιά

Το πρόγραμμα της Ελλάς Σύρου (26 β.)

4/4, Ηλιούπολη - Ελλάς Σύρου

19/4, Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea

25/4, Παναργειακός - Ελλάς Σύρου

Το πρόγραμμα του Αιγάλεω (23 β.)