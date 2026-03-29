Super League 2: Το πρόγραμμα των τριών διεκδικητών της παραμονής στο Νότο
Τρεις ομάδες του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 έχουν υποβιβαστεί ήδη στη Γ' Εθνική και... αναζητείται ο τέταρτος που θα τις ακολουθήσει. Μετά τον Παναργειακό που είχε υποβιβαστεί πριν δυο εβδομάδες «έπεσαν» την 7η αγωνιστική των Play Out τα Χανιά και η Ηλιούπολη, οι οποίες είχαν έψαχναν ποδοσφαιρικό... θαύμα.
Η Ελλάς Σύρου είχε τεράστια ευκαιρία να «τελειώσει» μαθηματικά την παραμονή της με νίκη κόντρα στο Αιγάλεω, σε ουδέτερη έδρα, όμως το Σίτι επικράτησε με 2-1 και έβαλε... φωτιά στην «κούρσα» τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος.
Η ομάδα του Τόλη Τερζη μείωσε την απόσταση από το σύνολο του Παναγιώτη Χριστοφιλέα στο τρίποντο, ενώ η Athens Kallithea είναι στο +4. Κριτήριο ισοβαθμίας είναι η κατάταξη στην κανονική διάρκεια, όπου το κλαμπ της Καλλιθέας υπερέχει, καθώς τερμάτισε στην 5η θέση, ενώ οι Συριανοί υπερισχύουν κόντρα στο Σίτι.
Το πρόγραμμα της Athens Kallithea (27 β.)
- 4/4, Athens Kallithea - Παναργειακός
- 19/4, Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea
- 25/4, Athens Kallithea -Χανιά
Το πρόγραμμα της Ελλάς Σύρου (26 β.)
- 4/4, Ηλιούπολη - Ελλάς Σύρου
- 19/4, Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea
- 25/4, Παναργειακός - Ελλάς Σύρου
Το πρόγραμμα του Αιγάλεω (23 β.)
- 4/4, Αιγάλεω - Χάνια
- 19/4, Παναργειακός - Αιγάλεω
- 25/4, Ηλιούπολη - Αιγάλεω
