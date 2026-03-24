Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε δράση μόνο στα Play Out του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Μπορεί τα Play Off της Super League 2 να ολοκληρώθηκαν και στους δυο ομίλους και πλέον να απομένει μόνο το Super Cup των πρωταθλητριών, Καλαμάτα και Ηρακλή, όμως τα Play Out έχουν ακόμα δράση. Μπορεί τα ματς του Βορρά να αναβλήθηκαν λόγω των πολλών διεθνών του ΠΑΟΚ Β΄, όμως στο Νότο θα έχουμε κανονικά δράση την ερχόμενη Κυριακή (29/3).

Θυμίζουμε πως μετά την 6η αγωνιστική τον μαθηματικά υποβιβασμένο Παναργειακό αναμένεται να ακολουθήσουν τα Χανιά και η Ηλιούπολη, καθώς ψάχνουν για... θαύμα, αφού έχουν μείνει στο -11 από την παραμονή και απομένουν 12 διεκδικίσιμοι βαθμοί σε τέσσερις αγωνιστικές.

Συνεπώς απομένει το «ερωτηματικό» για την τέταρτη ομάδα που θα υποβιβαστεί στη Γ' Εθνική, με το Αιγάλεω να είναι το αουτσάιντερ για την παραμονή, καθώς είναι στο -4 από την Athens Kallithea και στο -6 από την Ελλάς Σύρου.

Την 7η αγωνιστική οι Συριανοί θα υποδεχτούν το Αιγάλεω και με νίκη θα εξασφαλίσουν μαθηματικά την παραμονή στη Super League 2, ενώ η Athens Kallithea φιλοξενείται στην Ηλιούπολη.

Play Out Super League 2 - Νότος

7η Aγωνιστική

Κυριακή 29 Μαρτίου, 17:00