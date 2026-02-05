Πρόεδρος Ελλάς Σύρου για Νάρσινγκ: «Προσπαθούμε για... την υπέρβαση!»

Το Gazzetta επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Ελλάς Σύρου για τις τελευταίες πληροφορίες αναφορικά με την περίπτωση του Λουτσιάνο Νάρσινγκ.

Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας τεράστιας, για τα δεδομένα του συλλόγου αλλά και ολόκληρης της Superleague 2 βρίσκεται η Ελλάς Σύρου.

Ο Λουτσιάνο Νάρσινγκ, 19 φορές διεθνής με την Εθνική Ολλανδίας και με καριέρα μεταξύ άλλων σε Αϊντχόφεν, Σουόνσι και Τβέντε, προπονείται τις τελευταίες ημέρες με τη συριανή ομάδα, έχοντας παράλληλα περάσει με επιτυχία όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Στα 35 του χρόνια ο Ολλανδός παρότι είχε αρκετές προτάσεις στα χέρια του (και από ομάδες της πατρίδας του), επέλεξε να έρθει στη χώρα μας και δείχνει θετικός στο πλάνο που του παρουσίασαν οι άνθρωποι της πρωτεύουσας των Κυκλάδων.

Το Gazzetta επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Ελλάς, κ. Γιώργο Λεονταρίτη, με τον ίδιο φυσικά να κρατάει χαμηλούς τόνους, αλλά να μας εξηγεί πως το deal είναι πολύ κοντά.

«Πράγματι, είναι εδώ (σσ στην Ελλάδα) και προπονείται μαζί μας μέρες. Βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, ο προπονητής μας έχει πάθει...πλάκα με το ταλέντο, ακόμη και τις κινήσεις του χωρίς την μπάλα. Οι συμπαίκτες του έχουν ενθουσιαστεί και το κίνητρο αυξάνεται.

Πρόκειται για έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή, με μεγάλη καριέρα και είναι τιμή μας που δέχθηκε να είναι εδώ. Έχει περάσει όλα τα τεστ και οι συζητήσεις μας βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Προσπαθούμε για την... υπέρβαση. Αν ολοκληρωθεί, θα μιλάμε για μια τεράστια μεταγραφή».