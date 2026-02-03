Ο Ηρακλής με video που ανέβασε στα Social Media έστειλε το μήνυμα του για τους έξι «τελικούς» ανόδου στη Stoiximan Super League.

Σε ρυθμούς Play Offs της Super League 2 έχει μπει ο Ηρακλής. Ο Γηραιός θα μπει στην «κούρσα» ανόδου με προβάδισμα, όντας στο +2 από τη Νίκη Βόλου και την Αναγέννηση Καρδίτσας, ενώ ως πρώτος της κανονικής διάρκειας εξασφάλισε και τις ισοβαθμίες.

Οι Θεσσαλονικείς με ανέβασαν video στα Social Media έστειλαν το μήνυμα τους για τους έξι... τελικούς που ακολουθούν, με στόχο την επιστροφή στη Stoiximan Super League μετά από 9 χρόνια.

Η ανάρτηση του Ηρακλή

«Αυτή η πόλη..θυμάται

Και περιμένει…

9 χρόνια μακριά

9 χρόνια υπομονής…κι όμως είμαστε ΕΔΩ!

6 τελικοί

6 βήματα

3 μάχες στο σπίτι μας…

Ήρθε η ώρα..

Πάρε τον ΗΡΑΚΛΗ «από το χέρι»

και οδήγησε τον εκεί που ανήκει!

Για σένα ζω κι αναπνέω…»