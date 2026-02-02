Το Σάββατο 14/2 αρχίζουν τα Play Offs και Play Out στον Βόρειο Όμιλο της Super League 2, με το παιχνίδι της Αναγέννησης Καρδίτσας με τη Νίκη Βόλου να ξεχωρίζει.

Ημέρα κλήρωσης για τα Play Offs και Play Out της Super League 2 και όσον αφορά τον Βόρειο Όμιλο που θα ανοίξει και την αυλαία καθώς τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 14/2, η αναμέτρηση που ξεχωρίζει είναι το Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Η 1η αγωνιστική των Play Offs

Ηρακλής – Αστέρας AKTOR Β’

Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

2η Αγωνιστική:

Νίκη Βόλου – Ηρακλής

Αστέρας Aktor B’ – Αναγέννηση Καρδίτσας

3η Αγωνιστική:

Αστέρας Aktor B – Νίκη Βόλου

Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής

4η Αγωνιστική:

Αστέρας Aktor B – Ηρακλής

Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας

5η Αγωνιστική:

Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Aktor B

Ηρακλής – Νίκη Βόλου

6η Αγωνιστική:

Ηρακλής – Αναγέννηση Καρδίτσας

Νίκη Βόλου – Αστέρας Aktor B

Η βαθμολογία των Play Offs

1. Ηρακλής 22

------------------

2. Νίκη Βόλου 20

3. Αν. Καρδίτσας 20

4. Αστέρας Β' AKTOR 16

Η 1η αγωνιστική των Play Out

ΠΑΟΚ Β’ – Καβάλα

Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης

Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

2η αγωνιστική (22/2)

Καβάλα – Καμπανιακός

ΠΑΣ Γιάννινα – ΠΑΟΚ Β

Νέστος Χρυσούπολης – Μακεδονικός

3η αγωνιστική (1/3)

Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΟΚ Β

Καμπανιακός – Μακεδονικός

4η αγωνιστική (8/3)

ΠΑΣ Γιάννινα – Νέστος Χρυσούπολης

ΠΑΟΚ Β – Καμπανιακός

Μακεδονικός – Καβάλα

5η αγωνιστική (15/3)

Νέστος Χρυσούπολης – Καβάλα

Καμπανιακός – ΠΑΣ Γιάννινα

Μακεδονικός – ΠΑΟΚ Β

6η αγωνιστική (22/3)

Καβάλα – ΠΑΟΚ Β

Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός

ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός

7η αγωνιστική (29/3)

Καμπανιακός – Καβάλα

ΠΑΟΚ Β – ΠΑΣ Γιάννινα

Μακεδονικός – Νέστος Χρυσούπολης

8η αγωνιστική (5/4)

ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα

ΠΑΟΚ Β – Νέστος Χρυσούπολης

Μακεδονικός – Καμπανιακός

9η αγωνιστική (19/4)

Καμπανιακός – ΠΑΟΚ Β

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα

Καβάλα – Μακεδονικός

10η αγωνιστική (26/4)

ΠΑΟΚ Β – Μακεδονικός

ΠΑΣ Γιάννινα – Καμπανιακός

Καβάλα – Νέστος Χρυσούπολης

Η βαθμολογία των Play Out

5. ΠΑΟΚ Β 12

6. Καβάλα 12

---------------------

7. Νέστος Χρυσούπολης 9

8. Καμπανιακός 8

9. ΠΑΣ Γιάννινα 5

10. Μακεδονικός 3