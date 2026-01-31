Στο γήπεδο της Ερμούπολης θα συνεχίσει κανονικά να δίνει τους εντός έδρας αγώνες της η Ελλάς Σύρου, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta.

Με την κλήρωση των Playoffs και Playout της Superleague 2 να έχει προγραμματιστεί για τις 2 Φλεβάρη, οι άνθρωποι της Ελλάς Σύρου ρυθμίζουν όλα τα απαραίτητα, έτσι ώστε η ομάδα να κάνει την προσπάθειά της για παραμονή στην κατηγορία.

Μετά τις τελευταίες μεταγραφικές προσθήκες, σειρά πήρε το γηπεδικό, ένα ζήτημα που απασχόλησε αρκετά, πήρε μεγάλες διαστάσεις και...γράφτηκαν πολλές ανακρίβειες όσον αφορά το τι συνέβη.

Το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής για την κανονική διάρκεια του Νοτίου Ομίλου, με αντίπαλο την Καλαμάτα, έγινε στο γήπεδο της Ηλιούπολης την περασμένη Κυριακή (25/1), με... αφορμή ορισμένα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «ζημιές» στην έδρα της Ελλάς Σύρου, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Βέβαια, η αλήθεια απέχει πολύ, όμως ας μην σταθούμε εδώ.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι πως μια ημέρα πριν (24/1), στο γήπεδο της Ερμούπολης διεξήχθη κανονικά η αναμέτρηση για το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων, μεταξύ ΑΟ Πάγου και ΑΟ Πύργου. Ουσιαστικά δηλαδή το γήπεδο ήταν «ακατάλληλο» για αγώνα Superleague 2, αλλά κατάλληλο για παιχνίδι τοπικού, χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον χλοοτάπητα, τα φώτα ή οτιδήποτε άλλο λειτουργικό.

Όπως και να έχει, σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, η συριανή ομάδα θα δώσει κανονικά τα παιχνίδια παραμονής στο «σπίτι» της, με τον κόσμο του νησιού πιο συσπειρωμένο από ποτέ σε αυτή τη μάχη.