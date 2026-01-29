Ελλάς Σύρου: Αποδέσμευσε Μουντρίχα και Καλό
Συνέχεια στις… προσθαφαιρέσεις και τη μίνι αναδιαμόρφωση του ρόστερ έδωσε σήμερα (29/1) η Ελλάς Σύρου. Ο σύλλογος των Κυκλάδων ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τους Λεωνίδα Μουντρίχα και Γεώργιο Καλό.
Ο κόουτς Παναγιώτης Χριστοφιλέας επιθυμεί ένα σύνολο 25 ποδοσφαιριστών, και έτσι, μετά από τις προσθήκες των Όγκμποε και Γκορντετζιάνι, κρίθηκε πως έπρεπε να υπάρξουν αποχωρήσεις.
Πλέον, η ομάδα ετοιμάζεται για την δύσκολη συνέχεια και το στόχο της παραμονής στη Superleague 2.
Η ανακοίνωση της ομάδας της Σύρου
