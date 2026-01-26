Super League 2: Άλλαξε ημερομηνία η κλήρωση Play Offs και Play Outs
Η κανονική διάρκεια της Super League 2 ολοκληρώθηκε και πλέον είναι γνωστά τόσα τα Groups των Play Offs και Play Outs των δυο Ομίλων, όσο και οι βαθμολογίες των 20 ομάδων. Η κλήρωση των «μίνι» πρωταθλημάτων ήταν να γίνει στις 30 Ιανουαρίου, όμως άλλαξε ημερομηνία και εν τέλει θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Δευτέρα (02/02) στις 15:00.
Η Super League 2 θα συνεχιστεί στις 15 Φεβρουαρίου. Τα Play Offs θα ολοκληρωθούν στις 22 Μαρτίου και τα Play Outs στις 26 Απριλίου.
H ενημέρωση της SUper League 2
«Το διοικητικό συμβούλιο της Super League 2, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 14:00 (στα γραφεία της Ένωσης – Θεμιστοκλέους 42, Αθήνα - 4ος όροφος).
Θέματα της ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
Έγκριση Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων και επικύρωση του Βαθμολογικού Πίνακα Α’ & Β’ Ομίλου Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2 2025/26.
Μετά τον πέρας του συμβουλίου και περί ώρας 15:00 θα ακολουθήσει η Κλήρωση του Πρωταθλήματος Play Offs - Play Outs αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026».
