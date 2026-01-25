Η βαθμολογία των Play Offs και των Play Outs του Νοτίου της Super League 2 μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας. Στις 15/2 η σέντρα στα «μίνι» πρωταθλήματα.

Ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια της Super League 2 και πλέον «κλείδωσαν» τα group ανόδου στη Stoiximan Super League και υποβιβασμού στη Γ' Εθνική. Ο Ολυμπιακός Β' βγήκε νικητής στην «κούρσα» τετράδας κόντρα σε Athens Kallithea και Ελλάς Σύρου με αποτέλεσμα μαζί με τη Μαρκό να πλαισιώσει την τετράδα με τους διεκδικητές της ανόδου Καλαμάτα και Πανιώνιο.

Θυμίζουμε πως οι ομάδες θα μπουν στα «μίνι» πρωταθλήματα με τους μισούς βαθμούς που συγκέντρωσαν. Στα Play Offs ο Ολυμπιακός Β'είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει δικαίωμα ανόδου, ενώ από τα Play Outs θα «πέσουν» τέσσερις ομάδες.

Η κλήρωση του προγράμματος θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου και θα έχουμε σέντρα στις 15 Φεβρουαρίου. Τα Play Offs θα ολοκληρωθούν στις 22 Μαρτίου και τα Play Outs στις 26 Απριλίου.

Αξιοσημείωτο πως η Καλαμάτα θα έχει τις ισοβαθμίες στη «μάχη» της ανόδου, καθώς τερμάτισε πρώτη στη regular season.

Play Offs Super League 2 - Νότος

1. Καλαμάτα 25

2. Πανιώνιος 22

3. Μαρκό 16

4. Ολυμπιακός Β' 14

Play Outs Super League 2 - Νότος

5. Athens Kallithea 13

6. Ελλάς Σύρου 12

7. Αιγάλεω 9

8. Ηλιούπολη 8

9. Χανιά 6

10. Παναργειακός 3