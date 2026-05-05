Ο Λίντσεϊ Ρόουζ του Άρη δεν έχει δώσει τα χέρια με την Καλαμάτα κι αναζητά άλλες επιλογές στην Ελλάδα.

Η Καλαμάτα ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη Super League στελεχώνοντας κατάλληλα το ρόστερ της, υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί τις τελευταίες ώρες για την ενίσχυση της Μαύρης Θύελλας στα μετόπισθεν είναι κι αυτό του Λίντσεϊ Ρόουζ, που αγωνίζεται με τη φανέλα του Άρη.

Ο 34χρονος στόπερ πρόκειται να μείνει ελεύθερος τον προσεχή Ιούνιο, χωρίς να υπάρχει πρόταση ανανέωσης του συμβολαίου του από τους «κίτρινους».

Ο επόμενος σταθμός της καριέρας του δεν θα είναι η Καλαμάτα, όπως αρχικά είχε γραφτεί, καθώς δεν υπάρχει καμία προχωρημένη επαφή πόσω μάλλον συμφωνία ανάμεσα στον παίκτη και τη Μαύρη Θύελλα.

Ο ίδιος εξετάζει κι άλλες επιλογές που έχει στην Ελλάδα, την ώρα που η ομάδα της Μεσσηνίας αναζητά παίκτες που θα έχουν παραστάσεις από το ελληνικό πρωτάθλημα προκειμένου να είναι έτοιμη να αγωνιστεί στα «μεγάλα σαλόνια» από τη νέα σεζόν.