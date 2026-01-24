Super League 2: Πότε αρχίζουν Play Offs - Play Outs και πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία
Ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια της Super League 2 και παρόλο που ήταν γνωστά τα group ανόδου στη Stoiximan Super League και υποβιβασμού στη Γ' Εθνική πλέον γνωρίζουμε και την ακριβή βαθμολογία.
Θυμίζουμε πως οι ομάδες θα μπουν στα «μίνι» πρωταθλήματα με τους μισούς βαθμούς που συγκέντρωσαν. Στα Play Offs ο Αστέρας Β' AKTΟR είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει δικαίωμα ανόδου, ενώ από τα Play Outs θα «πέσουν» τέσσερις ομάδες.
Η κλήρωση του προγράμματος θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου και θα έχουμε σέντρα στις 15 Φεβρουαρίου. Τα Play Offs θα ολοκληρωθούν στις 22 Μαρτίου και τα Play Outs στις 26 Απριλίου.
Αξιοσημείωτο πως ο Ηρακλής θα έχει τις ισοβαθμίες στη «μάχη» της ανόδου, καθώς τερμάτισε πρώτος στη regular season.
Play Offs Super League 2 - Βορράς
1. Ηρακλής 22
2. Νίκη Βόλου 20
3. Αναγέννηση Καρδίτσας 20
4. Αστέρας Β' AKTOR 16
Play Outs Super League 2 - Βορράς
5. ΠΑΟΚ Β' 12
6. Καβάλα 12
7. Νέστος Χρυσούπολης 9
8. Καμπανιακός 8
9. ΠΑΣ Γιάννινα 5
10. Μακεδονικός 3
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.