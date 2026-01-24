Η βαθμολογία των Play Offs και των Play Outs της Super League 2 μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας. Στις 15/2 η σέντρα στα «μίνι» πρωταθλήματα.

Ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια της Super League 2 και παρόλο που ήταν γνωστά τα group ανόδου στη Stoiximan Super League και υποβιβασμού στη Γ' Εθνική πλέον γνωρίζουμε και την ακριβή βαθμολογία.

Θυμίζουμε πως οι ομάδες θα μπουν στα «μίνι» πρωταθλήματα με τους μισούς βαθμούς που συγκέντρωσαν. Στα Play Offs ο Αστέρας Β' AKTΟR είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει δικαίωμα ανόδου, ενώ από τα Play Outs θα «πέσουν» τέσσερις ομάδες.

Η κλήρωση του προγράμματος θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου και θα έχουμε σέντρα στις 15 Φεβρουαρίου. Τα Play Offs θα ολοκληρωθούν στις 22 Μαρτίου και τα Play Outs στις 26 Απριλίου.

Αξιοσημείωτο πως ο Ηρακλής θα έχει τις ισοβαθμίες στη «μάχη» της ανόδου, καθώς τερμάτισε πρώτος στη regular season.

Play Offs Super League 2 - Βορράς

1. Ηρακλής 22

2. Νίκη Βόλου 20

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 20

4. Αστέρας Β' AKTOR 16

Play Outs Super League 2 - Βορράς

5. ΠΑΟΚ Β' 12

6. Καβάλα 12

7. Νέστος Χρυσούπολης 9

8. Καμπανιακός 8

9. ΠΑΣ Γιάννινα 5

10. Μακεδονικός 3