Η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας, με... αστερίσκο για το γήπεδο διεξαγωγής του Ελλάς Σύρου - Καλαμάτα.

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια της Super League 2 και όπως ίσχυε τη 17η αγωνιστική έτσι και τη 18η τα παιχνίδια θα γίνουν ίδια ημέρα και ώρα (15:00), ανά Όμιλο. Οι αγώνες του Βορρά θα γίνουν το Σάββατο (24/1) και οι αναμετρήσεις του Νότου την Κυριακή (25/1).

Στους ορισμούς υπάρχει ένας «αστερίσκος», καθώς το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα της Ελλάς Σύρου με την Καλαμάτα θα οριστεί με νεότερο έγγραφο της διοργανώτριας Αρχής. Θυμίζουμε το ζήτημα που προέκυψε με την άδεια του γηπέδου της Ερμούπολης, λόγω του θέματος της πυροπροστασίας.

Στο αγωνιστικό κομμάτι στον Βορρά έχει κλειδώσει η τετράδα των Play Offs, καθώς τους διεκδικητές της ανόδου Ηρακλή, Αναγέννηση Καρδίτσας και Νίκη Βόλου θα πλαισιώσει ο Αστέρας B' AKTOR, όμως στο Νότο εκκρεμεί ένα εισιτήριο.

Το Μαρκό παρά την ήττα του από την Athens Kallithea «κλείδωσε» πως θα αγωνιστεί στο Group ανόδου με Καλαμάτα και Πανιώνιο, με την ομάδα της Καλλιθέας να έχει το προβάδισμα για το τέταρτο «εισιτήριο» (25β.). O Ολυμπιακός Β' και η Ελλάς Σύρου ισοβαθμούν στους 24 πόντους και... ευελπιστούν σε «δώρο» της Ηλιούπολης στο «Ελ Πάσο».

Όσον αφορά τα τηλεοπτικά παιχνίδια, το Action 24 θα μεταδώσει τους αγώνες Μακεδονικός - Νίκη Βόλου και Πανιώνιος - Χανιά. Αξιοσημείωτο πως ο αγώνας του ΠΑΟΚ Β' με τον Καμπανιακό θα γίνει στην Τούμπα και όχι στο γήπεδο της Καλαμαριάς.

Super League 2 - Βορράς

24 Ιανουαρίου, 15:00

Μακαδονικός - Νίκη Βόλου, Action 24

ΠΑΣ Γιάννινα - Ηρακλής

Αναγέννηση Καρδίτσας - Νέστος Χρυσούπολης

Καβάλα - Αστέρας B' AKTOR

ΠΑΟΚ Β' - Καμαπανιακός

Super League 2 - Νότος

25 Ιανουαρίου, 15:00