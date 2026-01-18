Η Καλαμάτα νίκησε με 2-0 στο Άργος και «ξέφυγε» στο +7 από τον Πανιώνιο που «κόλλησε» στο μηδέν με την Ελλάς Σύρου. «Διπλό» τετράδας για την Athens Kallithea.

Ακάθεκτη στην πορεία της προς τη Stoiximan Super League συνεχίζει η Καλαμάτα, η οποία πέρασε νικηφόρα με 2-0 από την έδρα του ουραγού Παναργειακού και αύξησε τη διαφορά της στους επτά βαθμούς από τον δεύτερο Πανιώνιο, ο οποίος άφησε δυο βαθμούς στη «λευκή» ισοπαλία με την Ελλάς Σύρου στη Νέα Σμύρνη (0-0).

Η Μαύρη Θύελλα πήρε το προβάδισμα στο 16' με κεφαλιά του Μάντζη, ενώ στο δεύτερο μέρος στο 57' οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν ακόμα ένα γκολ, αλλά η μπάλα μετά την εκτέλεση φάουλ του Μιράντα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι του Καραγκιόζη.

Στο 77' οι γηπεδούχοι πήγαν να σημειώσουν το τέρμα της ισοφάρισης με τον Φοκάμ να μην βρίσκει στόχο από πλεονεκτική θέση, αλλά λίγα λεπτά αργότερα η Καλαμάτα σφράγισε το τρίποντο με δυνατό σουτ του Τσορνομάζ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 0-2 στο 79'.

Η Καλαμάτα συνεχίζει έτσι την αήττητη πορεία της με 15 νίκες σε 17 αγωνιστικές, ενώ αν δεν αλλάξει κάτι στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας, όπου θα παίξει στη Σύρο, θα μπει στα Play Offs στο +4 από το δεύτερο Πανιώνιο, ενώ από τη στιγμή που εξασφάλισε την πρωτιά στη regular season πήρε και την ισοβαθμία.

Παναργειακός (Παπαβασιλείου): Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Σίντικ, Αρμένης, Γιαλαμίδης, Λαζαρίδης, Πάνος, Τσάνι, Κότζα (57′ Τσιράκης), Ναλιτζής, Ντιαλό.

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Καλογεράκης, Βαφέας, Τσελεπίδης, Τσορνομάζ, Καλουτσικίδης (87′ Λυμπεράκης), Σιλλά (87′ Σπυράκος), Κατάλντι, Παμλίδης, Μάντζης (60′ Κωτσόπουλος), Μορέιρα (60′ Τσέλιος), Μιράντα.

Πανιώνιος - Ελλάς Σύρου 0-0

Ο Πανιώνιος έμεινε (ψυχολογικά) στην ήττα από την Καλαμάτα και «γκέλαρε» στην έδρα του κόντρα στην Ελλάς Σύρου. Οι παίκτες του Παύλου Δερμιτζάκη δεν κατάφεραν να βρουν το γκολ της νίκης και έμειναν στη ισοπαλία δίχως σκορ (0-0) με τους αξιόμαχους Νησιώτες.

Το πρώτο μέρος είχε κακό ρυθμό και ελάχιστές φάσεις, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως οι δυο ομάδες έκαναν από μια τελική προσπάθεια. Στο 1ο λεπτό ο Ζαφείρης γύρισε με το γόνατο την μπάλα στην εστία της ομάδας του, η μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι και στη συνέχεια την μπλόκαρε ο Γκίνης.

Ο Ιστορικός στο δεύττερο μέρος αύξησε την πίεση του, όμως του έλειπε η καλή τελική επιλογή. Στο 51′ ο Βενάρδος σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι με σέντρα - σουτ και στο 64' ο ίδιος παίκτης αστόχησε σε τετ α τετ με τον Γκίνη.

Ο τερματοφύλακας των Συριανών ήταν σε εξαιρετική ημέρα και στο 79' έκανε εντυπωσιακή απόκρουση σε δυνατό σουτ του Μπελμόντ. Στο 90+5' ο Κολοβός είχε την ευκαιρία να χαρίσει το τρίποντο στην ομάδα του, αλλά αστόχησε με διαγώνιο σουτ.

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Ζούλιας, Γιένσεν, Σαραμαντάς (77′ Κολοβός), Μπελμόντ (90+1′ Τσέργας), Ντίας, Μόρσεϊ (65′ Κρητικός), Γιακόβλεφ (77′ Κιάκος), Παπαγεωργίου (65′ Βοΐλης), Μωραΐτης.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Βλάχος, Σταματούλλας, Γώγος, Ζαφείρης, Βερνάρδος (90+3′ Νίνο), Νάτσος, Τριμμάτης (46′ Γκορντεζιάνι), Κόλα (85′ Γκέζος), Μπάμπης (80′ Κολιμάτσης), Γαρουφαλιάς.

Μαρκό - Athens Kallithea 0-1

Τεράστιο «διπλό» για την Athens Kallithea! Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου υπέταξε τη Μαρκό με 1-0, επωφελήθηκε από τις απώλειες βαθμών του Ολυμπιακού Β' και της Ελλάς Σύρου και επέστρεψε στην τετράδα, μια αγωνιστική πριν το φινάλε. Η ομάδα της Καλλιθέας κρατάει την τύχη της στα χέρια της, καθώς εάν κερδίσει την τελευταία αγωνιστική την Ηλιούπολη στο «Ελ Πάσο» θα εξασφαλίσει την είσοδο της στα Play Offs, ανεξαρτήτως των υπόλοιπων αποτελεσμάτων.

Στο πρώτο μέρος οι δυο ομάδες είχαν από μια φάση. Στο 30ο λεπτό ο Σεμπά έφυγε στο χώρο, έκανε δυνατό σουτ, αλλά ο Κρέσμπι τον νίκησε με εντυπωσιακή απόκρουση και στο 34' ο Ντέτλερ έκανε το λάθος, ο Βάρκας βγήκε σε θέση βολής αλλά η προσπάθεια του κατέληξε κόρνερ.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ της νίκης στο 79ο λεπτό. O Bάρκας εκτέλεσε φάουλ, ο Σαταριάνο πήρε την κεφαλιά - πάσα και ο Ματίγιεβιτς με προβολή διαμόρφωσε το τελικό 0-1

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Τσάκνης, Στάμου, Κυριακίδης, Μιγιενγκά, Φατιόν (83′ Καλλέργης), Αλεξόπουλος (90+5′ Θεοδωράκης), Ντέντλερ, Σεμπά, Μιούλερ (83′ Παυλίδης), Μεντόζα (72′ Οικονομίδης).

Athens Kallithea (Οφρυδόπουλος): Κρέσπι, Καντίγιο (64′ Λεμονής), Γκέζος, Ματίγιεβιτς, Βάρκας, Φροσύνης, Σαταριάνο, Γκολφίνος (20′ λ.τ Γρίβας), Μεταξάς (64′ Βασιλόγιαννης), Σωτηράκος, Ντεντάκης.

Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β' 1-0

Σε ματς «ανοχιτό» ματς με αρκετές φάσεις στην Ηλιούπολη οι γηπεδούχοι είχαν την ουσία, καθώς βρήκαν το γκολ και νίκησαν τον Ολυμπιακό Β' με 1-0, ρίχνοντας τον από την 4αδα μια αγωνιστική πριν το φινάλε. Οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 60' σε σουτ του Τσιλιγγίρη. Οι φιλοξενούμενοι έδωσαν... απάντηση στα δοκάρια με το σουτ του Μπιλάλ στο 71'. Το «χρυσό» γκολ ήρθε στο 77' από το σουτ του Μπλανκ Καζάου και έκρινε το τρίποντο για την ομάδα του Θωμά Γράφα.

Ηλιούπολη (Γράφας): Κυρίτσης, Κολτσίδας, Θωμαΐδης, Μαϊδανός, Μπουγαΐδης, Σμπώκος (89′ Κεραμίδας), Κουϊρουκίδης, Κρέτσι, Τσιλιγγίρης (75′ Παπασάββας), Ορτιγκόθα (73′ Καλαμβόκης), Μπλανκ Καζάου (89′ Τσουμάνης).

Ολυμπιακός Β' (Ρούμπιο): Κουράκλης, Κουτσίδης, Γκοτζαμανίδης, Μαρτίνης, Κουτσογούλας, Λιατσικούρας (65′ Τουφάκης), Φίλης (81′ Λιάτσος), Θαρθάνα, Πνευμονίδης, Ζουγλής (65′ Μπιλάλ), Κεϊτά.

Χανιά – Αιγάλεω 1-3

Σπουδαίο «διπλό» για το Αιγάλεω στα Χανιά. Το Σίτι προηγήθηκε στο 9' με σουτ του Τακεστιάν, όμως οι Κρητικοί «απάντησαν» άμεσα και ισοφάρισαν στο 19' με το σουτ Ιωαννίδη. Στο 26' ο Κωστέας με κεφαλιά έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους φιλοξενούμενους και στο 69' το αυτογκόλ του Τοπαλίδη διαμόρφωσε το τελικό 1-3.

Χανιά (Κούκι): Στογιάνοβιτς, Τζανακάκης (46′ Σημαντηράκης), Τοπαλίδης (79′ Διαμαντής), Κουτρουμπής, Λάμτσε, Βαλεριάνος, Πρεβεζιάνος, Άοσμαν, Μοβσεσιάν (84′ Φανουράκης), Κωστανάσιος, Ιωαννίδης.

Αιγάλεω (Σκύβαλος): Καραργύρης, Καρρίκι, Κωστέας, Ευαγγέλου, Φαϊζάλ (77′ Τάμπας), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος (87′ Σαποβάλοφ), Κωστόπουλος, Φαϊτάκης (64′ Καραμπάς), Τακεσιάν (87′ Απαλοδήμας), Ουνγιαλίδης (64′ Τάτσης).

Βαθμολογία

1. Καλαμάτα 47

2. Πανιώνιος 340

3. Μαρκό 28

4. Athens Kallithea 25

---------------------

5. Ολυμπιακός Β' 24

6. Ελλάς Σύρου 24

7. Αιγάλεω 17

8. Ηλιούπολη 14

9. Χανιά 12

10. Παναργειακός 5

