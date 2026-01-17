Ηρακλής - Αναγέννηση Καρδίτσας: Τα highlights του ματς (vid)
Μετά από μια αγωνιστική ο Ηρακλής επανήλθε στην πρώτη θέση του βορείου Ομίλου της Super League 2. Ο Γηραιός επικράτησε με 1-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας στο Καυτανζόγελειο και πήρε τη νίκη με 1-0.
Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη βρήκε το γκολ που έκρινε το ματς στο 27ο λεπτό. Ο Ντέλετιτς έκλεψε την μπάλα, άνοιξε στο Παναγιωτίδη, ο οποίος γύρισε την μπάλα και ο Μαχαίρας με πλασέ από κοντά πέτυχε το «χρυσό» γκολ.
Oι Θεσσαλονικείς έφτασαν τους 41 βαθμούς και άφησαν τους Καρδιτσιώτες στους 39 πόντους. Θυμίζουμε πως οι βαθμοί στα Play Offs διαιρούνται.
